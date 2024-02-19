Доллар резко подорожал: НБУ поднял официальный курс до исторического максимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 20 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,2847 гривен за 1 доллар (+0,3128 грн).

Выше курс был только 10 января - 38,2253 гривен за доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,2403 гривен за 1 евро (+0,3484 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 22 копейки до 38,27-38,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 40 копеек до 38,50 грн/доллар.

Прогноз курса

В течение 19-25 февраля на валютном рынке будут оставаться актуальными тренды почти ежедневных, но незначительных изменений, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро.

Наличные курсы будут формироваться на основе курсов безналичного рынка с добавлением 0,6 грн в банках и до 1 грн и несколько больше в обменных пунктах.

Коридор валютных изменений на наличном рынке будет находиться в пределах 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро.

Колебания курса

Напомним, НБУ в течение недели 12-16 февраля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 322,30 млн долларов. Это в 1,6 раза больше, чем неделей ранее (200,40 млн долларов). В итоге официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар.

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в начале января, когда официальный курс вырос до максимума в 38,22 грн/доллар. Однако после 10 января дефицит сократился и курс пошел вниз.