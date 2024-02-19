В Макеевке утром раздались взрывы, сообщают о "прилете" по нефтебазе россиян
Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) утром в понедельник, 19 февраля, прогремели взрывы. Сообщается о "прилете" по нефтебазе российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса", соцсети.
"В оккупированной Макеевке поднялся столб дыма после взрывов. Перед этим местные жители слышали работу ПВО РФ", - пишут "Новости Донбасса".
Как отмечает издание, судя по густому черному дыму, произошел удар по нефтебазе.
"После взрывов частично обесточен Червоногвардейский район Макеевки", - уточняют журналисты.
В соцсетях уже начали выкладывать видео с места "прилета".
Взрывы в Макеевке
Макеевка была оккупирована российскими войсками в 2014 году. За это время в городе не раз гремели взрывы. В декабре 2023 года в Макеевке раздался взрыв, после чего начался значительный пожар.
Напомним, в ночь 1 января 2023 года в результате удара по сосредоточению оккупантов в Макеевке Донецкой области РФ понесла значительные потери, когда погибли сотни мобилизованных и еще столько же получили ранения. Буквально вчера замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны нанесли тогда удар по зданию ПТУ в Макеевке с помощью РСЗО HIMARS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.