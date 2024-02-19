Италия может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, - СМИ

Украина и Италия в ближайшем будущем могут подписать соглашение по гарантиям безопасности. Сейчас не хватает нескольких деталей двустороннего договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Formiche.

Источники сообщают, что осталось сгладить последние детали. После чего Италия, вслед за Великобританией, Францией и Германией, подпишет с Украиной долгосрочное соглашение о безопасности.

При этом дипломатические источники не разглашают возможных дат подписания соглашения.

Первая встреча итальянских и украинских чиновников для заключения двустороннего соглашения состоялась 28 ноября прошлого года.

Ожидается, что итальянская сделка будет больше похожа на французскую, чем на немецкую.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран. Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине в случае повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Британией. А на этой неделе документы были подписаны с Германией и Францией. Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.

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