ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, - СМИ

Понедельник 19 февраля 2024 13:43
UA EN RU
Италия может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, - СМИ Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Италия в ближайшем будущем могут подписать соглашение по гарантиям безопасности. Сейчас не хватает нескольких деталей двустороннего договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Formiche.

Источники сообщают, что осталось сгладить последние детали. После чего Италия, вслед за Великобританией, Францией и Германией, подпишет с Украиной долгосрочное соглашение о безопасности.

При этом дипломатические источники не разглашают возможных дат подписания соглашения.

Первая встреча итальянских и украинских чиновников для заключения двустороннего соглашения состоялась 28 ноября прошлого года.

Ожидается, что итальянская сделка будет больше похожа на французскую, чем на немецкую.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран. Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине в случае повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Британией. А на этой неделе документы были подписаны с Германией и Францией. Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война России против Украины Гарантии безопасности
NEWS
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
DAILY
Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы