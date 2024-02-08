В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект 8 февраля.Теперь он будет носить название в честь Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Киевсовета.

Проспект переименовали, учитывая рекомендации постоянной комиссии по самоуправлению.

"За" переименование проспекта с Воздухофлотского на проспект Воздушных сил ВСУ проголосовали 88 депутатов Киевсовета из 92. Четверо отсутствовали в зале. Проголосовавших против или воздержавшихся, не было.

Что известно о переименовании проспекта

Воздухофлотский проспект - один из проспектов Киева. Простирается от улицы Черновола и проспекта Победы до аэропорта Киев. Проходит через Шевченковский и Соломенский районы.

В октябре 2023 года по поручению командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука военные обратились с просьбой о переименования проспекта к столичной власти.

Напомним, что 9 февраля 2023 года депутаты Киевсовета переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией или советским прошлым.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года в Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц.