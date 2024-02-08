В Ивано-Франковской области полиция перейдет на усиленный режим после стычки женщин

Полиция Ивано-Франковской области перейдет на усиленный вариант службы в общинах. Такое решение было принято после стычек женщин в селе Космач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника сектора коммуникации Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрея Яцкива в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что событие с избиением женщины в Космаче, которую считали якобы работницей ТЦК, квалифицировали по статье о хулиганстве. Полиция перейдет на усиленный режим из-за скандала.

"Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких общинах, и будет работать с людьми, а также с общинами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев", - сказал Яцкив.

По его словам, все участники инцидента - это местные жители. Сейчас следователи их допрашивают. Далее будет приниматься решение о привлечении к ответственности.

Представитель полиции добавил, что перекрытие дороги было стихийным собранием, полицию не предупреждали о проведении подобных мероприятий.

Яцкив добавил, что состояние пострадавших 24-летней женщины и ее шестилетнего ребенка не изменилось. У матери - вероятная закрытая черепно-мозговая травма, а у девочки - ушиб мягких тканей носа.

Что известно о скандале

Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области.

Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, которые считали, что она якобы является "наводчицей" ТЦК. Одна из женщин, перекрывших дорогу, держала в руках биту, другие нападавшие дергали водительницу, вытаскивали ключи из авто.

В тот время в машине находилась еще одна женщина и шестилетний ребенок.