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Новый пакет санкций ЕС против России затронет 55 компаний и более 60 человек, - Bloomberg

Украина, Четверг 08 февраля 2024 15:00
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Новый пакет санкций ЕС против России затронет 55 компаний и более 60 человек, - Bloomberg Фото: ЕС готовит самый слабый пакет санкций (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз предлагает ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер, приуроченного ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно предварительным документам, ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими военными фирмами для создания вооружений.

Предложения, которые нуждаются в поддержке всех государств-членов, прежде чем они будут приняты, также будут нацелены на судоходные компании, которые обеспечивают транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Северная Корея предоставила России сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Пакет санкций, который станет 13-м по счету после вторжения, как ожидается, будет ограниченным по объему. Группа государств-членов призывает блок быть более амбициозным и добавить к этому новые экономические санкции.

Текущие предложения также включают включение в санкционные списки нескольких военных и других чиновников, политиков, в том числе Алексея Дюмина, бывшего охранника президента России Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области, а также директоров компаний, свидетельствуют документы. Списки могут измениться до того, как они будут согласованы государствами-членами.

Самый слабый пакет

Напомним, Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

В начале февраля СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

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