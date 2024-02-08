Ни слова об Украине. Си Цзиньпинь обсудил с Путиным общее будущее и вспомнил Казахстан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BJnews.

Си отметил, что за минувший год он дважды встречался с Путиным и они достигли многих важных консенсусов.

"В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Оглядываясь на пройденный путь, мы вместе пережили множество бурь. В будущем перед китайско-российскими отношениями открываются новые возможности для развития. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы продолжать поддерживать дух взаимной поддержки и дружбы поколений и вместе писать новую главу в китайско-российских отношениях", - заявил он.

При этом Си подчеркнул, что обе стороны должны "тесно сотрудничать в стратегическом плане, защищая суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран, и решительно противостоять вмешательству внешних сил в их внутренние дела".

"Стороны должны культивировать новую кинетическую энергию для сотрудничества между двумя странами, поддерживать стабильность цепочки поставок промышленной продукции", - заявил лидер Китая.

Он добавил, что Пекин и Москва должны поддерживать Казахстан в проведении в этом году саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), "укреплять единство и взаимное доверие, обеспечивать региональную безопасность и стабильность, а также общие интересы стран региона".

В свою очередь Путин отметил, что благодаря "совместным усилиям" двух сторон российско-китайские отношения достигли "беспрецедентно высокого уровня".

В то же время Путин заявил, что Россия твердо придерживается принципа "одного Китая", выступает "против любых опасных провокаций Китая по тайваньскому вопросу и считает, что любые попытки помешать мирному воссоединению Китая не увенчаются успехом".

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Напомним, что Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций. Так, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.

Ранее в ноябре Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить ограничительные меры, введенные странами ЕС.

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