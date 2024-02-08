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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем под Авдеевкой

Украина, Четверг 08 февраля 2024 12:13
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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем под Авдеевкой Фото: вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожили ВСУ на Авдеевском направлении (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" вместе с экипажем. Его "приземлили" с ПЗРК 7 февраля в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52", - рассказал он.

По словам генерала, вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен с ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.

Потери РФ в Украине

С начала российского вторжения РФ в Украину ВСУ "приземлили" 325 вертолетов врага. В частности, потери России в войне в Украине на утро четверга, 8 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 392 380 военных. Кроме вертолета, за последние сутки ВСУ уничтожили 31 ракету, 14 дронов и 20 ББМ.

Ситуация в Авдеевке

Российские войска с нескольких сторон наступают на Авдеевку. Эксперт Владислав Селезнев отмечает, что в районе Авдеевки сосредоточено около 40 000 россиян. Причем несколько месяцев назад называли примерно такую же цифру. А это значит, что несмотря на невероятные потери, подкрепление РФ поступает. Противник пользуется тотальным преимуществом и постепенно продвигается.

На данный момент ситуация в Авдеевке приближается к критической. Россияне пытаются прорваться в городскую застройку, украинские защитники стойко отбивают штурмы.

При этом российский диктатор Владимир Путин, в случае захвата РФ города, вряд ли решится приехать в Авдеевку для того, чтобы записать видеообращение перед президентскими выборами в России. Подробнее - в материале.

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