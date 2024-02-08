Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

Как пояснили в ГУР, российские террористы устанавливают вышеупомянутый софт для перепрошивки своих дронов марки DJI под нужды ведения боевых действий. В частности программное обеспечение позволяет врагу:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

Также через веб-серверы российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой".

Фото: Хакеры ГУР провели новую операцию, атаковали программу управления дронами россиян (t.me/DIUkraine)

"По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно", - добавляет пресс-служба.

Сейчас террористы пытаются решить проблему, в том же числе путем перехода в ручной режим управления.

Другие кибератаки

31 декабря 2023 года украинская ИТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор".

Также украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России. Это результат работы за последние полгода.

По данным РБК-Украина, хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ. Хакеры похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.