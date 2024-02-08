Хакеры ГУР провели новую операцию, атаковали программу управления дронами россиян
Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) провели очередную успешную операцию. Атаковали программу управления дронами, которую используют российские террористы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.
Как пояснили в ГУР, российские террористы устанавливают вышеупомянутый софт для перепрошивки своих дронов марки DJI под нужды ведения боевых действий. В частности программное обеспечение позволяет врагу:
- настраивать пульты управления и создавать новые;
- захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;
- управлять дроном с компьютера (не через пульт).
Также через веб-серверы российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой".
Фото: Хакеры ГУР провели новую операцию, атаковали программу управления дронами россиян (t.me/DIUkraine)
"По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно", - добавляет пресс-служба.
Сейчас террористы пытаются решить проблему, в том же числе путем перехода в ручной режим управления.
Другие кибератаки
31 декабря 2023 года украинская ИТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор".
Также украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России. Это результат работы за последние полгода.
По данным РБК-Украина, хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ. Хакеры похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.
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