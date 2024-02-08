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Хакеры ГУР провели новую операцию, атаковали программу управления дронами россиян

Четверг 08 февраля 2024 14:11
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Хакеры ГУР провели новую операцию, атаковали программу управления дронами россиян Фото: Хакеры ГУР провели новую операцию, атаковали программу управления дронами россиян (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) провели очередную успешную операцию. Атаковали программу управления дронами, которую используют российские террористы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

Как пояснили в ГУР, российские террористы устанавливают вышеупомянутый софт для перепрошивки своих дронов марки DJI под нужды ведения боевых действий. В частности программное обеспечение позволяет врагу:

  • настраивать пульты управления и создавать новые;
  • захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;
  • управлять дроном с компьютера (не через пульт).

Также через веб-серверы российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой".

Фото: Хакеры ГУР провели новую операцию, атаковали программу управления дронами россиян (t.me/DIUkraine)

"По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно", - добавляет пресс-служба.

Сейчас террористы пытаются решить проблему, в том же числе путем перехода в ручной режим управления.

Другие кибератаки

31 декабря 2023 года украинская ИТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор".

Также украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России. Это результат работы за последние полгода.

По данным РБК-Украина, хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ. Хакеры похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.

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