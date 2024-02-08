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НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Украина, Четверг 08 февраля 2024 15:44
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НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5707 гривен за 1 доллар (-0,0230 грн).

НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,4129 гривен за 1 евро (-0,0906 грн).

НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 37,55-37,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,05 грн/доллар.

Сбережения украинцев

По данным НБУ, в начале 2024 года украинцы хранили в банках 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов были в иностранной валюте.

Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 796 млрд гривен. В валюте было 9,8 млн вкладов на сумму 438 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в декабре 2023 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,7% годовых, то по валютным депозитам банки давали всего 1,0% годовых.

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