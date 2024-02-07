Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Массированная атака по Украине

Сегодня российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ударные дроны "Шахед", крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Всего было 64 вражеских целей, из которых ПВО удалось уничтожить 44.

Под удар врага попали шесть регионов Украины. Больше всего пострадавших в Киеве, где в результате падения обломков горела многоэтажка в Голосеевском р-не. Также известно о жертвах. В столице были перебои со светом на левом берегу из-за повреждений высоковольтных кабелей.

Кроме того, есть последствия атаки и в Киевской области, Николаеве, Харькове, Дрогобыче, Новомосковске.

О последствиях атаки РБК-Украина писало в материале.

Боеприпасы

В Европейском союзе обещают, что Украина получит от стран блока 1 млн 155 тысяч снарядов до конца этого года. С таким заявлением в Киеве выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Украина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей недели может приехать в Германию. О предстоящем визите стало известно немецкому изданию Tagesspiegel.

По информации газеты, глава украинского государства планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля. Впрочем, детали визита и точный график засекречены по соображениям безопасности.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада сегодня во время заседания одобрила в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации №10449. Далее внесение поправок до 21 февраля и второе чтение.

В Раде предполагают, что наиболее вероятно законопроект в целом будет принят в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

Лапутину уволили с должности министра по делам ветеранов

Верховная Рада уволила с должности министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. За ее отставку проголосовали 302 народных депутата.

Курс

Доллар подешевел после роста накануне. Официальный курс на 8 февраля 2024 установлен на таком уровне: 37,5937 грн за 1 доллар (-0,0317 грн).

Мир

США

Действующий президент США Джо Байден одержал победу на президентских праймеризах в Неваде и приблизился к выдвижению официальным кандидатом от Демократической партии.

Согласно подсчету почти всех бюллетеней, глава Белого дома получил 89% голосов демократических избирателей.

Польша

Польские фермеры готовятся заблокировать один из КПП на границе с Украиной. Это подтвердила Государственная таможенная служба. Блокировка пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" должна начаться в 11:00 9 февраля. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта включительно. По другим пунктам пропуска на границе с Польшей информация выясняется.

Заметим, что пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" - это крупнейшее инфраструктурное направление.

Такер Карлсон

Издание Newsweek узнало о планах ЕС ввести санкции в отношении гражданина США, блогера-пропагандиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского диктатора Владимира Путина. Кто такой Карлсон - в материале РБК-Украина.

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