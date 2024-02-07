Зеленский на следующей неделе посетит Германию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию в конце следующей недели. Это будет его второй визит в страну с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

По данным издания, Зеленский планирует свой визит во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.

Программа и точное расписание пока засекречены по соображениям безопасности.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не захотел подтвердить изданию факт участия украинского президента в мероприятии. Однако он сообщил, что организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие главы государства из Киева.

"Зеленскому было передано приглашение", - заявил он.

Визит Зеленского в Германию

14 мая прошлого года президент Украины находился с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германии. Все детали поездки – читайте в материале РБК-Украина.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

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