НБУ снова снизил официальный курс доллара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 8 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5937 гривен за 1 доллар (-0,0317 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,5035 гривен за 1 евро (+0,1089 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 37,57-37,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,05 грн/доллар.

Международные резервы

По данным НБУ, международные резервы Украины за январь 2024 года сократились на 4,9% (на 1,989 млрд долларов) до 38,525 млрд долларов из-за уменьшения международной помощи. В январе только Япония предоставила Украине кредит на 387 млн долларов.

В то же время, НБУ потратил на поддержание баланса на валютном рынке 2,533 млрд долларов.

Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

В январе Национальный банк Украины обновил прогноз по объему международных резервов. Ожидания на конец 2024 года ухудшены с 44,7 до 40,4 млрд долларов.