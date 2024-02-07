Байден победил на внутрипартийных выборах в Неваде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Байден получил 89% голосов избирателей, поддерживающих демократов.

Что касается Трампа, то его победа на праймериз в этом штате весьма вероятна. Дело в том, что экс-посол США в ООН Никки Хейли, которая также в фаворитах от республиканцев, заняла второе место, уступив графе "ни один из вышеназванных кандидатов". Хейли набрала только 32%.

Вопрос по Трампу решится в четверг, когда Республиканская партия штата проведет свои кокусы (собрания сторонников). Несмотря на то, что республиканские праймериз также прошли во вторник, как пишет "Голос Америки", партия решила распределить делегатов партийного съезда от штата через кокусы.

Зачем понадобились кокусы?

Дело в том, что республиканцы Невады решили проигнорировать результаты проведенных во вторник праймериз, где Трампа не было в бюллетенях. Вместо этого Республиканская партия штата решила присудить голоса своих делегатов победителю кокусов, которые пройдут в четверг вечером.

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В тоже время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.