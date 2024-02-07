Польские фермеры готовятся заблокировать один из КПП на границе с Украиной
Польские фермеры готовятся снова заблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Дорогуск - Ягодын".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.
Как отмечается, польская сторона сообщила, что местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля.
Польские таможенники проинформировали о том, что блокировка пункта пропуска "Дорогуск - Ягодын" начнется в 11:00 9 февраля с использования сельскохозяйственной техники. Акция протеста, как анонсировано, продлится до 9 марта.
Участники акции отмечают, что будут пропускать все автобусы, а также по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа. Поляки также обещают не препятствовать пропуску гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.
"По другим пунктам пропуска на границе с Польшей информация выясняется, для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации", - говорится в сообщении.
Блокада украинской границы
Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.
17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.
Однако 31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают действия ЕС.
В Польше ранее угрожали возобновить протесты на всех пункт пропуска в Украину.
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