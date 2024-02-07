Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина

Скандальный американский обозреватель Такер Карлсон в привычной для себя манере снова "подрывает" соцсети. На этот раз поездкой в Россию и предстоящей публикацией интервью с Владимиром Путиным, который впервые с начала полномасштабной войны пообщался с условным представителем западной прессы.

РБК-Украина рассказывает о том, кто такой Такер Карлсон и почему его называют "американским Соловьевым".

При подготовке материала использовались: соцсети Такера Карлсона, публикации Sky News, CNN, Fox News, Axios, Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, украинского проекта "Детектор медиа".

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Краткая биография, карьера и звездный час на Fox News

Такер Карлсон родился 16 мая 1969 года в Сан-Франциско в семье художницы Лизы Макнир и журналиста и дипломата Ричарда Карлсона, который был директором "Голоса Америки" в течение последних шести лет "холодной войны". Когда Такеру было семь лет, родители развелись, а в 1979 году отец женился на Патриции Суонсон - наследнице бывшего продовольственного конгломерата Swanson Enterprise. Сам Карлсон говорил, что вырос в окружении богачей, которые могли влиять на это мир.

Учился в частной школе в Сан-Диего, в 14 лет его перевели в частный интернат на восточном побережье США в штате Род-Айленд. Там он познакомился с будущей женой - дочерью директора школы Сьюзан Эндрюс. Не смог поступить в престижный университет, и отец девушки пристроил его на факультет истории в колледже гуманитарных наук Тринити в Коннектикуте. Карлсон и Эндрюс поженились в 1991 году, у пары четверо детей.

Карьеру в медиа начал с позиции фактчекера (проверка достоверности фактов) в журнале Police Review. Однако билетом в журналистику стала работа в газете The Weekly Standard, которая входит в тот же холдинг, что и телеканал Fox News, где он станет настоящей звездой. Для газеты он писал материалы консервативного толка в течение пяти лет. За это время он успел взять интервью у тогда еще губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего. После чего его стали приглашать на ТВ в роли эксперта.

В 2000 год его позвали ведущим программы "Перекрестный огонь" (Crossfire) на симпатизирующем демократам канале CNN. Формат состоял в дебатах по актулаьным новостям между политическими оппонентами. Через несколько эфиров шоу отменили, а Карлсона уволили. Следующие восемь лет он проработал на канале MSNBC.

В 2010 году создал новостной сайт - The Daily Caller, на котором публиковал нашумевшие расследования против демократов. Через десять лет ушел с должности главреда, но издание до сих пор работает и входит в пул Белого дома. Параллельно с работой в The Daily Caller его все чаще приглашали на разные шоу на главном консервативном канале США Fox News.

Фото: Такер Карлсон на канале Fox News (Getty Images)

Там же в 2016 году у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight. Карлсон занял место в вечернем прайм-тайм Fox News в будние дни и быстро зарекомендовал себя как ключевой игрок и влиятельный голос в республиканской политике. Его шоу стало самой популярной новостной программой в возрастной группе от 22 до 54 лет, а сам канал - самым популярным в кабельной сети США.

Такер занимал ультраправые позиции, поддерживал теории заговора, постоянно ставил под сомнение эффективность вакцин от COVID-19, сравнивая прививочную кампанию с "нацистскими экспериментами". В 2018 году говорил, что мигранты делают страну "беднее и грязнее", что спровоцировало отток рекламодателей. Критиковал Black Lives Matter - движение против полицейского насилия в отношении чернокожих.

"В этот момент, который мы переживаем, может быть много всего. Но речь определенно не о жизнях чернокожих, помните об этом, когда они придут за вами. Судя по всему, они это непременно сделают", - говорил он в 2020 году.

К 2023 году средняя аудитория его шоу составляла более 3 млн зрителей. Популярность Такера была обусловлена манерой, в которой он с гостями обсуждал острые темы, такие как гендерные вопросы, аборты, президентские выборы и так далее. Журнал Time в 2021 году назвал его самым влиятельным консерватором Америки.

Карлсона уволили в апреле, через неделю после того, как материнская компания Fox Corp согласилась выплатить 787,5 млн долларов Dominion Voting Systems - компании, производящей автоматы для голосования. Сам Такер заявлял о якобы фальсификации выборов 2020 года, а в его эфирах адвокаты Дональда Трампа и другие гости прямо обвинили в этом Dominion. В деле о клевете ведущий должен был стать одним из ключевых свидетелей, однако Fox News пошел на сделку и закрыл шоу.

После ухода Такер перезапустил его на Twitter (сейчас социальная сеть X), стабильно собирая миллионы просмотров. Однако вскоре получил предупреждение от Fox с требованием закрыть программу из-за нарушения контракта, согласно которому права на Tucker Carlson Tonight принадлежат каналу до конца 2024 года. Разбирательство идет до сих пор.

Он остается убежденным республиканцем, трампистом, выступает против абортов и контроля над оружием. Российское вторжение в Украину якобы осудил, но в реальности регулярно продвигает аргументы Москвы. Собственно, поэтому в нем заинтересована российская пропаганда. В частности, работу ему предлагали сеть Russia Today и пропагандист Владимир Соловьев.

Такер Карлсон vs Украина. Его позиция и заявления о войне

Еще до большой войны Такер Карлсон выступал против повышенного внимания к Украине и защищал Владимира Путина. Накануне вторжения он называл угрозу российского нападения преувеличенной. В эфирах на Fox News он говорил, что президент Джо Байден втянул американцев в бессмысленную войну якобы на стороне "коррумпированного правительства".

"Украина не является демократией. Президент Украины арестовал своего главного политического оппонента (вероятно, речь шла о Викторе Медведчуке, - ред.). Он закрыл газеты и телеканалы, которые осмелились его критиковать. Так что, выражаясь американскими терминами, вы бы назвали Украину тиранией. Но Джо Байдену нравится Украина. Так что Путин - плохой, война - хорошая", - заявлял Карлсон.

Некоторые штампы российской пропаганды перекочевали в его шоу. В марте он отрабатывал нарративы о "срежиссированном Викторией Нуланд перевороте в Украине" в 2014 году, а также об "американских биолабораториях", называл украинскую власть марионеткой Вашингтона, выступал против передачи истребителей от Польши. И продвигал теорию о том, что США будут поддерживать войну, пока миллионы украинцев не станут беженцами. Что перекликается с российским маркером "война до последнего украинца".

Фото: Такер Карлсон не работает прямо на российскую пропаганду, но она постоянно транслирует его месседжи как якобы позицию американцев (Getty Images)

"Они все (Белый дом, - ред.) вам лгут… На самом деле вы непатриотичны, потому что настоящий патриотизм - это забота в первую очередь об Украине. И кстати, забота об Украине означает продление кровавой войны до тех пор, пока вся страна не будет уничтожена, а миллионы украинцев не станут беженцами", - обращался он к зрителям.

Его эфиры порождали месседжи, с которыми активно работала пропаганда РФ, подавая их как точку зрения американцев. Согласно их "слитой" методичке, Карлсон был важным звеном - в ней прямо указывалась важность использования как можно большего числа фрагментов шоу с критикой действий США, НАТО, их негативной роли "в развертывании конфликта в Украине".

Не обходилось и без упоминания о нацистах. Такер говорил, что Россия якобы боролась с нацизмом во Второй мировой войне, как ни одна другая страна. Российско-украинскую войну он называл катастрофой для Европы и всего мира, однако причиной считал не Россию, а НАТО. В апреле 2023 года Карлсон заявил, что американские войска якобы участвуют в боевых действий. Этот месседж сразу подхватила Russia Today.

"США являются непосредственным участником боевых действий в войне против России. Пока мы говорим, американские солдаты воюют с российскими солдатами", - заявлял Такер.

Ссылался он на некие данные Пентагона, которые до этого утекли в сеть. Напомним, тогда американский военный выставил в один из чатов фото секретных документов о подготовке Вооруженных сил Украины, их численности и военной помощи Запада. Причем в них не упоминалось о боевых подразделениях армии США в Украине и, тем более, их участии в военных действиях. Официально в Белом доме отмечали, что военное присутствие США ограничивается посольством в Киеве и не имеет отношения к боевым действиям.

Летом, после увольнения с Fox News, дебютный эфир на Twitter Карлсон посвятил подрыву Каховской ГЭС. По его словам, ее подорвала Украина, потому что "ее построили россияне, как и водохранилище, чтобы обеспечить водой Крым, который 240 лет является домом Черноморского флота".

"Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что ГЭС взорвала украинская сторона", - утверждал он.

После этого видео появился фейк о том, что Офис президента Украины якобы дал Илону Маску 72 часа на удаление аккаунта Карлсона. Хотя в публичной реакции советника главы ОП Михаила Подоляка не было и намека на какой-то ультиматум.

В ноябре Такер выложил эфир с журналистом Гленном Гринвальдом, который в свое время публиковал информацию от бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. Ключевыми темами разговора стали "Трамп-миротворец", "обманутая Западом Украина", "потеря доверия к Байдену у американцев" и "НАТО, которое никогда не справится с Россией". Что касается войны в Украине, то собеседники настаивали на якобы усталости Запада, необходимости переговоров Киева и Москвы, сдачи оккупированных территорий и внеблокового статуса для Украины.

В декабре Карлсон заявил, что по результатам встречи главы Пентагона Ллойда Остина с законодателями было принято решение, что если не будет проголосована военная помощь Украине, то семьи конгрессменов отправят на войну с Россией. Как оказалось, речь шла о рисках, которые возникнут из-за задержки новых пакетов. Остин акцентировал, если Путин захватит Украину, то будет претендовать на страны Балтии и тогда возникнет необходимость размещения американских военных в Европе.

Что касается "инсайдов", то за годы своей деятельности Такер зарекомендовал себя конспирологом, правым консерватором и рупором кремлевских фейков с антиукраинской позицией. Поэтому за ним закрепилось прозвище "американский Соловьев".

Впервые за два года. Что известно об интервью Путина "представителю Запада"

В августе российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Такер Карлсон добивается интервью с Владимиром Путиным. Притом, что в последний раз с западными журналистами Путин общался в октябре 2021 года, когда дал интервью ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл. По словам самого Такера, новость вызвала негодование в США и ему якобы запретили лететь в Москву.

Однако уже 3 февраля 2024 года его заметили в российской столице. Позже он подтвердил, что собирается записать беседу с Путиным, которую выложит в бесплатный доступ на сайт Tucker Carlson Network и на платформе X. Как пишет The Wall Street Journal, запись, скорее всего, появится 8 февраля. Сегодня кремлевский спикер Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось. Американский блогер Алекс Джонс сообщил, что разговор длился в течение двух часов.

Фото: Владимир Путин впервые с начала вторжения в Украину дал интервью для западной аудитории и выбрал для этого Такера Карлсона (Getty Images)

Как объяснил Такер, он планировал интервью, потому что "американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и Украине". По его словам, владелец соцсети Х Илон Маск пообещал не блокировать его публикацию.

"Взять такое интервью - это связано с рисками, конечно", - отметил Карлсон.

Также он утверждает, что администрация Джо Байдена якобы пыталась помешать поездке, поскольку он неоднократно отзывался о Путине с симпатией, а его политические взгляды разделяют многие консервативно настроенные жители США, недовольные многомиллиардной поддержкой Украины. И обвинил западных журналистов в том, что за время полномасштабной войны они брали интервью у Владимира Зеленского, но не у Путина.

"Интересно слышать от Такера Карлсона, что ни один западный журналист не побеспокоился о том, чтобы взять интервью у Путина, после того как российские войска вошли в Украину. За последние полтора года мы отправили Кремлю несколько запросов. Нам всегда - "нет", - ответил ему Стив Розенберг из ВВС.

Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур тоже прокомментировала слова Карлсона.

"Такер действительно считает, что мы, журналисты, не пытались взять интервью у президента Путина каждый день с момента начала его полномасштабного вторжения в Украину? Это абсурд… Мы продолжим запрашивать интервью, как делали это уже не один год", - отметила она.

На поездку Карлсона реагируют и в Украине. В частности, бывшая замминистра обороны Анна Маляр отметила, что интервью Путина станет признанием его статуса за пределами России и откроет "ящик Пандоры". По ее мнение, единственное безопасное интервью с ним - это допрос в Гааге. С ней согласен советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"США доказывают, что устойчивая демократия, экономическое развитие и доминирование - не залог от возникновения дол******(нецензурное слово, - ред.) большого масштаба. Американский аналог Соловьева, Скабеевой и Шария - Такер Карлсон берет интервью у Путина", - написал он в Telegram.

Издание Newsweek со ссылкой на источники в Европарламенте сообщило, что Такер может попасть в санкционные списки. Один из законодателей на условиях анонимности отметил, что "рупору Трампа и Путина" могут запретить въезд, и Служба внешних связей ЕС должна рассмотреть его кейс.

Почему к интервью приковано внимание и почему это важно? Путин редко разговаривает с медиа, особенно с западными журналистами. И как бы там ни было, оно станет громким событием. Вероятно, организация интервью станет еще одним шагом Кремля в том же направлении, что и вбросы о якобы желании переговоров с Вашингтоном об Украине. Конечно, при желании Путин мог бы организовать беседу с более мейнстримными СМИ, но именно Карлсон станет для него самым удобным собеседником.

"Многие журналисты и издания ухватились бы за шанс сделать такое интервью. Разговаривать не хотел российский президент, а не западные медиа", - пишет Axios.

Анонимный Telegram-канал "Кремлевская табакерка" отмечает, что Такеру запретили задавать вопросы на несколько тем: убийство главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, потери на войне и удары по российским тылам, судьба Алексея Навального, запрет ЛГБТ и почему из-за провала в Украине не были уволены Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Что именно Путин наговорил американскому гостю, станет известно совсем скоро.