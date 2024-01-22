Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ракеты КНДР для России

Как пишет Bloomberg, Ким Чен Ын продает российскому диктатору Владимиру Путину ракеты не только ради денег. Таким образом, КНДР также и испытывает свои ракеты.

Отметим, Великобритания уже направила экспертам ООН фотографии северокорейских поставок в Россию. В отчете показано, как русские корабли загружаются в северокорейском порту.

Скандальное заявление Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился очередным скандальным заявлением о войне в Украине. В этот раз он заявил, что Украина должна "пойти на территориальный компромисс" с Россией. В МИД Украины ответили - без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии.

Украина

День Соборности

Сегодня в Украине День Соборности. В этот день 105 лет назад украинские земли впервые объединились в одном государстве, а главная традиция праздника начала 90-х стала самой масштабной антисоветской акцией.

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Соборности сообщил о подписании указа об исторически населенных украинцами территориях России. Детали - в материале РБК-Украина. Кроме того, глава государства вносит в парламент закон о множественном гражданстве.

Туск в Киеве

Новый премьер Польши Дональд Туск приехал в Киев, он встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским. Результаты встречи - анонс нового пакета помощи от Польши и совместное производство оружия. Также Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях для Украины.

Все детали визита - в материале РБК-Украина.

Убийство в Лимане

В Лимане нацгвардеец застрелил четырех человек, двое из них - полицейские. В настоящее время военнослужащий задержан.

Дело Гринкевича

Сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа задержали сегодня утром в Одессе, он пытался выехать за границу. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения.

Отметим, на прошлой неделе правоохранители объявили Романа Гринкевича в розыск, детали дела - в материале РБК-Украина.

Венгрия

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто на следующей неделе встретятся в Ужгороде. Дипломаты обсудят возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Курс доллара

Нацбанк опустил курс до минимума за месяц. Официальный курс на 23 января - 37,4521 грн за доллар (-0,0747 грн), евро - 40,79 гривен за евро (-0,0476 грн).

Мир

ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал сохранить поддержку Украины, несмотря на Ближний Восток.

"Не волнуйтесь, украинцам не о чем беспокоиться - европейская поддержка остается такой же сильной, как всегда, и будет продолжаться", - сказал Боррель.

Чехия

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не будет возвращать находящихся на территории страны военнообязанных украинцев обратно в Украину для мобилизации. По его словам, подобных механизмов нет.

Польша

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если РФ выиграет в войне в Украине и нападет на другую страну - существует риск еще одной большой войны в Европе. И только США могут помочь избежать вспышки такой войны, помогая Украине.