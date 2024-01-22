Не только деньги: Ким Чен Ын продает Путину ракеты по двум причинам, - Bloomberg

Продажа России баллистических ракет является для КНДР важным источником дохода. Кроме того, северокорейский режим получит важную информацию о характеристиках своего оружия на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечается в публикации, президент России Владимир Путин обратился к Ким Чен Ыну с просьбой предоставить баллистические ракеты малой дальности и более 1 млн артиллерийских снарядов. По словам экспертов по вооружению, отправленные на данный момент северокорейские ракеты по размеру и динамике полета аналогичны российским ракетам серии "Искандер".

Отчет Центра стратегических и международных исследований показал, что американская система ПВО Patriot до сих пор в значительной степени эффективна в противодействии российским ракетам. В июне, когда Россия попыталась вывести из строя батарею Patriot, защищавшую Киев, система сбила все 34 ракеты "Искандер" и "Кинжал", выпущенные Россией.

Это предупреждение Путину относительно ракет КН-23 и КН-24, которые, как полагают, поставляет Ким. Системы предназначены для быстрого развертывания, маневренности в полете и поражения целей с определенной степенью точности. Этого может быть недостаточно.

"Система противоракетной обороны Patriot должна быть в состоянии перехватывать северокорейские баллистические ракеты малой дальности, учитывая ее эффективность против российских "Искандеров", - сказал Шаан Шейх, научный сотрудник проекта противоракетной обороны в вашингтонском аналитическом центре CSIS.

Продажа ракет

С 2019 года военные Кима запустили около 120 своих ракет в ходе испытаний и, вероятно, стремятся создать арсенал, который в конечном итоге может исчисляться тысячами. Согласно данным, собранным Корейским институтом оборонного анализа, стоимость ракет Северной Кореи составляет около 5 млн долларов каждая, но с тех пор затраты Кима, вероятно, снизились, поскольку он нарастил производство.

Это делает продажу оружия потенциально важным источником иностранных доходов, в чем остро нуждается пострадавшая от санкций экономика Северной Кореи. Однако изолированный режим Кима, который уже давно использует подозрительную деятельность для получения наличных, поставляет ракеты Путину не только по коммерческим причинам.

Любая информация, которую Ким сможет получить о характеристиках своего оружия на поле боях, также может помочь его режиму усовершенствовать будущие разработки и стратегии нападения.

"Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также дает ценную техническую и военную информацию для КНДР", - заявил Госдепартамент США.

Обломки, предположительно от северокорейских ракет, находили после ударов по Харькову в начале января, когда он вряд ли находился под защитой Патриота. Представитель харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил журналистам, что ракеты по ключевым аспектам отличаются от российских моделей, и, по его мнению, они были из Северной Кореи.

Передача таких ракет из Северной Кореи с дальностью действия около 400-800 километров (250–500 миль) увеличивает арсенал вооружений, которые Кремль может использовать для нападения на Украину в разгар войны.

"Передача Северной Кореей нескольких десятков баллистических ракет малой дальности будет приветствоваться Москвой, которая исчерпала свои довоенные запасы, несмотря на усилия по увеличению производства ракет", - говорится в докладе Международного института стратегических исследований.

Тем временем Ким пытается еще больше модернизировать свой арсенал. Его режим начал год с запуска боеголовки нового типа, которая, по его словам, движется с высокой скоростью и вращается в воздухе и установлена на ракете средней дальности, предназначенной для поражения всех баз Японии и США на Гуаме.

Система ПВО

Южная Корея и Япония используют батареи Patriot для защиты ключевых районов от Северной Кореи. Южнокорейские силы имеют 8 батарей PAC-2 и PAC-3 вокруг Сеула, а американские войска используют системы PAC-3 в Японии на военных базах США, особенно на Окинаве.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, система Patriot оснащена мощным радаром, который способен отслеживать до 100 целей, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и самолеты.

Россия применила мощные ракетные залпы, чтобы попытаться сокрушить оборону Украины. В конце декабря Россия усилила бомбардировки, выпустив сотни ракет по городам по всей Украине, убив десятки людей. США пришли к выводу, что Россия, вероятно, использовала в этой атаке северокорейские ракеты.

Поставки из Северной Кореи, скорее всего, приведет к сокращению запасов ракет для батарей Patriot и других систем ПВО на Украине в рамках стратегии истощения, которая может увеличить успешность ударов.

В результате в январе члены НАТО обязались увеличить производство и закупку 1000 ракет Patriot для укрепления противовоздушной обороны Украины стоимостью 5,5 млрд долларов.

"Patriot - единственная система, которая может противостоять всем типам российских ракет", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в октябре, когда Германия пообещала предоставить батарею Patriot для защиты Украины. Теперь станет известна эффективность против северокорейских ракет, отмечает Bloomberg.