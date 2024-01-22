Фицо заявил, что Украина должна пойти на "территориальный компромисс" с РФ. В МИДе ответили

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна "пойти на компромисс" с Россией относительно своих территорий, чтобы быстрее закончить войну. В украинском МИД в очередной раз подчеркнули недопустимость территориальных уступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны", - написал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".

"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Имеем совместными усилиями приближать украинскую победу", - отметил представитель МИД.

Заявление Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы быстрее закончилась война.

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они (украинцы - ред.) ожидают, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", - сказал он.

Встреча Фицо и Шмыгаля

На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал встречу со своим ловацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.

Фицо сообщил, что встреча с украинским премьером состоится 24 июня в Ужгороде.