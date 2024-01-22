Ермак назвал главную цель встречи Кулебы и Сийярто в Ужгороде

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Интерфакс-Украина ".

"Мы точно двигаемся к встрече Зеленского и Орбана. Это и будет основной задачей во время нашей с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встречи с министром Сийярто 29 января в Ужгороде", - рассказал он.

Ермак отметил, что уже есть договоренность провести столько часов, сколько нужно, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии.

"Мы с Дмитрием Кулебой хотим пройтись по всему спектру вопросов. Их у нас много. Венгрия - наш сосед, Венгрия является членом Европейского Союза и НАТО. Поэтому мы должны разговаривать и наладить конструктивный диалог", - добавил Ермак.