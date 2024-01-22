Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Ракети КНДР для Росії

Як пише Bloomberg, Кім Чен Ин продає російському диктатору Володимиру Путіну ракети не лише заради грошей. Таким чином КНДР також і випробовує свої ракети.

Зазначимо, Великобританія вже надіслала експертам ООН фотографії північнокорейських поставок до Росії. У звіті показано, як російські кораблі завантажуються у північнокорейському порту.

Скандальна заява Фіцо

Прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився черговою скандальною заявою щодо війни в України. На цей раз він заявив, що Україна повинна "піти на територіальний компроміс" з Росією. У МЗС України відповіли - без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині.



Україна

День Соборності

Сьогодні в Україні День Соборності. В цей день 105 років тому українські землі вперше об'єдналися в одній державі, а головна традиція свята на початку 90-х стала наймасштабнішою антирадянською акцією.

Політика

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Соборності повідомив про підписання указу про історично населені українцями території Росії. Деталі - у матеріалі РБК-Україна. Крім того, глава держави вносить до парламенту закон про множинне громадянство.

Туск у Києві

Новий прем'єр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва, він зустрівся з очільником українського уряду Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським. Результати зустрічі - анонс нового пакету допомоги від Польщі та спільне виробництво зброї. Також Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України.

Всі деталі візиту - у матеріалі РБК-Україна.

Вбивство у Лимані

У Лимані нацгвардієць застрелив чотирьох людей, двоє з них - поліцейські. Наразі військовослужбовця затримано.

Справа Гринкевича

Сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа затримали сьогодні вранці в Одесі, він намагався виїхати за кордон. Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід.

Зазначимо, минулого тижня правоохоронці оголосили Романа Гринкевича у розшук, деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.

Угорщина

Очільники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сійярто наступного тижня зустрінуться в Ужгороді. Дипломати обговорять можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Курс долара

Нацбанк опустив курс до мінімуму за місяць. Офіційний курс на 23 січня - 37,4521 грн за долар (-0,0747 грн), євро - 40,79 гривень за євро (-0,0476 грн).

Світ

ЄС

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв зберегти підтримку України, незважаючи на Близький Схід.

"Не хвилюйтеся, українцям нема про що турбуватися - європейська підтримка залишається такою ж сильною, як завжди, і продовжуватиметься", - сказав Боррель.

Чехія

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не повертатиме військовозобов'язаних українців, які перебувають на території країни, назад в Україну для мобілізації. За його словами, таких механізмів немає.

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо РФ виграє у війні в Україні та нападе на іншу країну - існує ризик ще однієї великої війни в Європі. І лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, допомагаючи Україні.