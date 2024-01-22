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Только помощь Украине от США может помочь избежать вспышки большой войны в Европе, - Дуда

Понедельник 22 января 2024 14:58
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Только помощь Украине от США может помочь избежать вспышки большой войны в Европе, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Продолжение помощи от Соединенных Штатов Америки - это единственная надежда на победу Украины в борьбе с Россией и способ избежать вспышки великой войны в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в эфире Fox News .

По его словам, принятие Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине является "единственной надеждой на победу страны в войне с Россией и одновременно способом избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных".

"Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Так что только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", - подчеркнул Дуда.

Задержка с финансированием помощи Украине от США

Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелась "политическая война" между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

Также сообщалось, что 12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового пакета финансирования.

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