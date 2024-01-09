Дело Гринкевичей. Как бизнесмены из Львова "зарабатывали" миллионы на армии

В конце 2023 года в ГБР сообщили, что львовский бизнесмен пытался дать 500 тысяч долларов взятки их сотруднику. Как выяснилось, речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, чьи фирмы фигурируют в уголовных делах о закупках Министерства обороны для нужд армии.

Как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, – в материале РБК-Украина.

Схемы на ВСУ

29 декабря 2023 года в Государственном бюро расследований сообщили, что одному из руководителей отделов ГБР предложили взятку. На сотрудника Бюро вышел львовский бизнесмен и пообещал 500 тысяч долларов за то, чтобы ему вернули арестованное имущество. Задержали мужчину прямо в кафе, где, судя по всему, и произошла встреча. Деньги считали там же – все 500 тысяч долларов.

Львовского бизнесмена зовут Игорь Гринкевич. Он и его семья владеют различными предприятиями, которые регулярно участвовали в тендерах Министерства обороны. В конце декабря Бюро, сообщив о том, что бизнесмен пытался дать взятку, также заявило о возбуждении уголовного дела по факту кражи денег на закупках формы для ВСУ.

"В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок", – сказано в пресс-релизе ГБР.

Речь идет о трех фирмах, связанных с семьей Гринкевича – ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", ООО "Строительная компания СИТИГРАД" и "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ". В ГБР установили, что фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера у Минобороны на общую сумму 1,5 миллиарда гривен. Шесть контрактов были полностью не выполнены, а по семи договорам компании бизнесмена поставили товар в небольшом количестве, хотя деньги за него получили полностью. Еще восемь договоров были выполнены с задержкой от 3 до 5 месяцев. Цена на товар, согласно информации следствия, была завышена. Предварительно Бюро оценило ущерб государство в 1 миллиард гривен.

Примечательно, что все три фирмы, которые до этого занимались строительством, в 2023 году неожиданно добавили себе новый вид деятельности – торговля текстильными товарами, либо обувью и одеждой. Каким образом в Минобороны допустили к тендерам на закупку одежды для армии строительные компании, которые не обладали ни производственными мощностями, ни документально подтвержденным опытом, неизвестно. Журналисты утверждают, что фирмы закупали одежду в Турции на 40% от полученных государственных денег, а 60% выводили в тень. Официально эту информацию правоохранители пока не подтвердили.

Задержание Гринкевича (фото: пресс-служба ГБР)

Помимо тендеров на форму для армии, фирма семьи Гринкевича ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ" выиграла на торгах Минобороны на закупку продуктов для ВСУ почти на полмиллиона гривен. Тендер стартовал в ноябре, а в мае 2023 года на предприятии резко поменялись вид деяльности и бенефициары – вместо жены и дочери Игоря Гринкевича конечным владельцем стал некий Владимир Тимкив.

Предприятия Гриневича и до этого попадали в скандалы. Один из них произошел в 2021 году, когда фирма "Строительный Альянс Монтажпроект", принадлежащая сыну Игоря Гриневича, получила субподряд на строительство военного полигона "Широкий Лан" в Николаевской области. Компания обязалась не привлекать еще субподряд, но в итоге в работах участвовали несколько фирм-прокладок, после чего цена за работу упала на 326 тысяч гривен.

Помимо этого, все три предприятия, которые победили в торгах на поставку формы для ВСУ, уже являются фигурантами уголовного дела. Еще в октябре 2022 года в Едином реестре судебных решений опубликовано ходатайство следователя Нацполиции, который сообщает, что три компании Гринкевича разработали мошенническую схему по завладению средствами на закупках бронежилетов и шлемов для ВСУ.

"В дальнейшем денежные средства, полученные от противоправной деятельности, легализуются путем приобретения имущества на территории Украины и странах Европейского союза", – идет речь в реестре.

Игорю Гринкевичу вручили подозрение по статье за дачу взятки, он сидит в СИЗО с возможностью выхода под залог в полмиллиона гривен. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. О том, будут ли ему предъявлять подозрения по факту торгов с Минобороны, пока неизвестно.

Реакция от министерства

В Минобороны пока не выходили с расширенными комментариями по поводу очередного скандала с закупками. 8 января министр Рустем Умеров заявил, что "задержания, которые вы видите – это изменения".

"Заработал внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем со стражами порядка и специальными службами", – написал он у себя на Facebook.

9 января его заместитель Виталий Половенко, в ответ на вопрос о ситуации с Гринкевичами, заявил, что все контракты, заключенные с его фирмами, расторгнуты. Отметим, что тендер на закупку продуктов для ВСУ, заключенный с фирмой бизнесмена 28 декабря, пока не разорван, по крайней мере в системе Prozorro об этом речи нет.

Также пока неизвестно о том, кто именно из Министерства обороны помог фирмам Гринкевича выиграть на торгах и заключал с ними договоры, которые потом не выполнялись. Следователи ГБР сообщили, что проверяют причастность экс-чиновников МО. Отметим, что на сегодняшний день двое бывших сотрудников Минобороны – Вячеслав Шаповалов и Богдан Хмельницкий подозреваются в коррупционной деятельности, связанной с закупками для ВСУ. Связаны ли они, в том числе, с фирмами Гринкевича, пока неизвестно.

Публичный скандал

Информация ГБР о том, что Игорь Гринкевич пытался дать правоохранителю полмиллиона долларов взятки, вызвала резонанс и интерес к семье бизнесмена. В медиапространстве уже успели обсудить его дочь Ольгу Швед, которая похвасталась поездкой в VIP-вагоне "Укрзалізниці". Позже журналисты сообщили, что семья Гринкевича предлагала деньги за удаление статьи о Швед. К слову, Ольга Швед и ее мать Светлана Гринкевич владеют фирмой, которая победила в торгах Минобороны на закупку продуктов для ВСУ.

Роман Гринкевич – сын бизнесмена, владеет фирмой "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ", которая также участвовала в торгах МО и фигурировала в скандале со строительством Ширлана. Его невеста – украинская художница Соня Морозюк, чья выставка "Мазня" недавно была анонсирована, но ее закрыли досрочно. В медиапространстве описывают внушительное имущество Романа Гринкевича и его невесты, включая большие участки в Киевской области, автомобили и дорогие украшения.

Семья Гринкевичей также основала БО "Благотворительный фонд "HOPE.UA", который заключил меморандум о сотрудничестве с Львовским областным советом и ОВА. Согласно договору организация Гринкевича и Львовская ОВА должны создать областной центр социальной реабилитации детей. Глава ОВА Максим Козицкий, реагируя на скандал вокруг Гринкевичей, сообщил, что фонд "HOPE.UA" не вызвал у него вопросов.

Гринкевич на подписи трехстороннего меморандума с Львовской ОВА и облсоветом (фото: Facebook главы ОВА Максима Козицкого)

"Проект действительно нужен в нынешних условиях. Реставрационно-ремонтные работы на 70% должен был профинансировать "HOPE.UA", путем привлечения средств иностранных доноров и на 30% – ЛОВА, путем привлечения средств из областного бюджета", – отметил он.

Козицкий добавил, что фонд подавался на грант от Нидерландов на 4 млн долларов, но донорское финансирование предусматривает полный контроль над финансами. Если же выяснится, что фонд Гринкевича участвует в мошеннических схемах, Козицкий обещает разорвать меморандум.