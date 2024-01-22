Пощечина Путину? Зачем Зеленскому указ об украинских землях в России

Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Традиционно под ними понимают приграничные районы нескольких областей, на которых компактно проживают украинцы. Подробнее об украинских этнических землях в РФ и о том, что может означать указ Зеленского на исходе второго года полномасштабной войны, – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: указ президента Украины №17/2024, статьи философа, профессора Национального университета "Острожская академия" Петра Кралюка в газете "День", комментарии историка Романа Кабачия.

Указ Зеленского. Что предлагает президент и зачем

Президентский указ подписан в День Соборности Украины. В объяснении говорится, что Россия на протяжении веков угнетала украинцев, стирая национальную идентичность и нарушая их права, в том числе на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине. Сегодня это территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Также говорится о необходимости соблюдения РФ обязательств по обеспечению образования на украинском языке и других прав этнических украинцев, среди которых называются гражданские, культурные, религиозные, а также право на доступ к украиноязычным СМИ и на мирные собрания. В связи с этим Зеленский поручил Кабмину подготовить и подать на рассмотрение СНБО план действий по сохранению идентичности украинцев в России.

План должен предусматривать:

сбор и изучение фактов о преступлениях, принудительной русификации, политических репрессиях, депортациях, а также восстановление и сохранение исторической памяти, в том числе путем образования центра по этим вопросам

противодействие дезинформации и пропаганде об истории и нынешнем положении украинцев и порабощенных Россией народов с привлечением ученых, экспертов и организаций украинцев за рубежом к проведению мероприятий, направленных на развенчание российских мифов об Украине

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами

подготовку и распространение в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского государства, исторических связях территорий, населенных этническими украинцами, с украинскими государственными образованиями в различные исторические периоды

освещение в учебных программах и учебниках правдивой истории этнических украинцев на населенных ими землях в пределах Российской Федерации

Кроме того, Министерство иностранных дел должно учесть положения указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским сообществом в мире.

Этнические украинские земли, на которые претендовало Украинское государство в 1917-1921 годах (фото wikipedia.org)

Историк, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне Роман Кабачий считает указ "своеобразным троллингом". Поскольку в условиях войны речь в первую очередь идет о том, чтобы вернуть свои территории, и чтобы люди чувствовали себя украинцами на своей земле в границах 1991 года.

"Я достаточно скептически к нему (указу, – ред.) отношусь, потому что как государство Украина 30 лет ничего не делала (в данном направлении, – ред.). Более того, закрывала консульства на этнических землях, например, в белорусском Бресте. А что касается украинцев в России, там все время против них совершалось надругательство, закрывались общества, библиотеки, изымались книги, и Украина фактически не имела влияния на этот процесс", – отметил он в комментарии изданию.

С другой стороны, о том, что действительно сейчас важно для тех, кого принято называть этническими украинцами, красноречиво говорит пример Кубанского казачьего хора, основанного в начале XIX века.

"Его руководитель Виктор Захарченко поддержал оккупацию Крыма. Почему он так поступил? Потому что боялся расправы над хором. Он оборвал все контакты со страной, для которой записали четыре диска "Музыкального приношения Украине", только затем, чтобы кремлевский режим их не трогал", – подчеркнул историк.

По его мнению, сегодня президент ко Дню Соборности решил намекнуть, что украинцы есть в России.

"Физически они, может быть, и есть на этих землях, но они одурманены пропагандой не меньше этнических русских… Поэтому серьезного эффекта на них вряд ли будет. Нам нужно работать с теми украинцами, которые чувствуют связь с Украиной, а это западные диаспоры, чтобы наши люди не растворились. А в России какое-то украинское возрождение будет возможно, когда РФ распадется. Только так", – добавил Кабачий.

Стародубщина, Восточная Слобожанщина и Кубань. Что нужно знать

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что после распада СССР якобы российские территории отошли Украине. Но это далеко не так, так как прежде всего Россия забирала заселенные украинцами земли, подвергая их русификации, пишет философ, профессор Национального университета "Острожская академия" Петр Кралюк в цикле статей для газеты "День".

Стародубщина

Эта территория имеет особое значение. Сегодня она является частью Брянской области РФ, но имеет тесные исторические связи с Украиной. После времен Руси она входила в Великое княжество Литовское, затем перешла в Московское государство, а в начале XVII столетия стала частью Речи Посполитой. В ходе восстания Богдана Хмельницкого ее заняли украинские казаки, сформировав Стародубский казацкий полк.

После Переяславской рады Стародубщина снова вошла в состав Московии, а затем Российской империи. Но оставалась одним из центров украинской жизни. Здесь развилось казацкое летописание, сыгравшее важную роль в становлении украинского национального сознания. Например, была создана Летопись Самовидца, которая стала бестселлером для историков и писателей ХІХ - ХХ веков. Ее широко использовали Михаил Костомаров, Дмитрий Яворницкий, Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Александр Довженко и другие.

На основе казацкого летописания создана поэма Семено Дивовича "Разговор Великороссии с Малороссией 1762 года". Из нее следует, что это автономные части одного государства. Идеи автономизма продолжает "История русов", которая подает историю Украины как отдельной земли со своими политическими традициями, отличными от российских.

Родились или были связаны со Стародубщиной многие деятели украинской культуры и политической жизни. Например, гетман Петр Скоропадский, который учился в Стародубской гимназии, или Леся Украинка, чей отец родился в городе Мглин.

По условиям Брестского мира в 1918 году Стародубщина вошла в Украинскую Народную Республику, но в 1919-м большевики сделали ее частью Гомельской губернии РСФСР. В 1926 году большую часть губернии отдали Беларуси, Стародубщина досталась российской Брянской губернии, и лишь небольшую часть – Семеновскую волость – передали Советской Украине.

Восточная Слобожанщина

Ее земли находятся в составе Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ. Восточная Слобожанщина стала местом активной миграции украинцев во второй половине XVII века, что было связано с восстанием Хмельницкого и последующей Руиной. На этой территории сформировались Острожский, Сумской и Ахтырский казацкие полки.

Острожский полк в 1670 году участвовал в восстании Степана Разина, который, предположительно, был украинцем по отцовской линии. После того, как восстание было подавлено, полк возглавляли люди, лояльные Москве. Ахтырский полк охватывал территорию нынешних Сумской, Полтавской и Харьковской областей Украины, а также Белгородской области РФ. Сумской полк располагался на преимущественно сегодняшних украинских территориях, но все же частично и на землях современной России. В частности, в его состав входила Суджа – нынешний райцентр в Курской области. Казацкие полки были расформированы в 1765 году.

Основная часть населения Восточной Слобожанщины осознавала себя казаками-украинцами, говорила на украинском языке и имела свою бытовую культуру, заметно отличавшую их от россиян, пишет Петр Кралюк. Среди уроженцев выделяют Никиту Хрущева - одного из советских лидеров, который при всей неоднозначности сыграл определенную роль в демонтаже репрессивной системы Иосифа Сталина.

Восточная Слобожанщина вполне могла войти состав украинского государства в 1917-1921 годах, если бы его удалось сохранить. В частности, в УНР вошел ряд уездов Курской и Воронежской губерний, при Петре Скоропадском был присоединен почти весь край. Но позже его захватили большевики и не захотели передавать марионеточной Украинской ССР. Согласно переписи 1926 года, в ряде районов доминировало украинское население, но уже в 1930-х началась активная русификация, и процент людей, считавших себя украинцами, постоянно падал вплоть до наших дней.

Кубань

После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году царское правительство переселило часть казаков на отвоеванные у Османской империи земли между рекой Кубань и Азовским морем. За короткое время туда выехали почти 25 тысяч украинских казаков с семьями, которые создали 40 куреней, входивших в Черноморское войско.

Бывшие запорожцы оказались в условиях, трудных для выживания, в связи с постоянными нападениями со стороны турок, адыгейцев и других кавказских народов. Пополнялось Черноморское войско преимущественно за счет казаков из Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний. Основные переселенческие кампании состоялись в первой половине XIX века. Один из первых этапов русификации прошел в 1860 году, когда Черноморское войско объединили с частью Линейного казацкого войска, состоявшего из россиян. С того времени объединенное войско стали называть Кубанским.

"Общались кубанские казаки на украинском языке и соответственно идентифицировали себя как украинцев. По переписи, проведенной в царской России в 1897 году, в Кубанской области проживало более 900 тысяч украинцев, составлявших 47,4% процента населения. В крае это была самая большая этническая группа", – пишет Кралюк.

После революции 1917 года на Кубани развернулось движение за создание своего государства. В феврале 1918-го была провозглашена Кубанская Народная Республика. Причем среди местных казаков была популярна идея присоединения к Украинскому государству. Гетман Петр Скоропадский даже принял делегацию и в целом согласовал вопрос, но в итоге Кубань не удалось спасти от большевиков. Украинское казаческое движение в конечном счете было взято под контроль и впоследствии ликвидировано белогвардейцами Антона Деникина.

Еще в первой половине 1920-х Кубань сопротивлялась большевикам. Из-за этого центральная власть согласилась на украинизацию. На 1926 год украинцы здесь составляли 66,58% населения (более 3 млн человек). В 1932-1933 годах украинизация свернулась, учебу в школах и делопроизводство резко перевели на русский язык. Кубань заселили россиянами с севера, украинский говор стали трактовать как "казацкую балачку" и якобы диалект русского языка.

Официально украинцы в Краснодарском крае сейчас составляют около 1%. Москва взяла под контроль казацкое возрождение и навязала стереотипы "русского мира". Неудивительно, что в 2014 году многие "кубанские казаки" поддержали российское вторжение в Крым и на Донбасс.

На сегодня сложно сказать, сколько этнических украинцев проживают на Стародубщине, Кубани, в Восточной Слобожанщине и так далее. На момент распада СССР насчитывалось около 4 млн, а в последней переписи украинцами себя назвали 1-1,5 млн, говорит историк Роман Кабачий.

"Динамику можно проследить по Краснодарскому краю, где украинцев записали в русские. Они могут утверждать, что говорят на "балачке", что они украинцы, которые русифицировались, но это лишь те, которые все понимают. А в большинстве своем они будут говорить, что они по национальности "казаки". Поэтому у меня, если честно, мало надежды на то, что с этими людьми можно работать", – добавил он в беседе с РБК-Украина.

Гуманитарно-политический шаг. А не намек на территориальные претензии

Отметим, к исторически заселенным украинцами землям также относят Поволжье, "Серый клин" (юг Омской, Новосибирской областей и Алтайского края) и "Зеленый клин" (Дальний Восток). А еще Берестейщину - территорию в составе современной Беларуси. Которая несмотря на поддержку российской агрессии, не упоминается в президентском указе.

По мнению Кабачия, это потому, что украинские власти не готовы идти на конфронтацию и дают понять, что заинтересованы в распаде Российской Федерации, но не Беларуси.

"Иначе, возможно, вспомнили б и о Берестейщине, где люди реально говорят на украинском языке. Я когда-то ехал на электричке Брест – Тересполь, и вся электричка разговаривала по-украински. Наверное, с белорусами пока боятся работать так, как с россиянами. Они могут заявить, что Украина посягает и так далее. То есть в данном случае Украина пытается сохранить лицо перед белорусским народом", – объясняет историк.

Примечательно, что в отношении России речь идет о территориях, которые зимой 2023 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов называл будущим буфером безопасности. В интервью Forbes он отметил, что не может комментировать возможное продвижение вглубь российских территорий после выхода на границы 1991 года, хотя добавил, что "100 км зона оправдана, но и 40 км будет более или менее нормально". По его словам, зона безопасности возле границ Украины – это необходимость. Очевидно, под этим стоит понимать буфер на землях этнических украинцев.

"Если мы верим в то, что Россия распадется, тогда эти регионы каким-то образом сформируют буфер. Но будет ли он носить украинский характер, я не уверен. После того, как Белгород обстреливали, мы хотим, чтобы он стал нашим буфером? Я не верю", – подчеркивает Кабачий.

А что касается президентского указа об исторически населенных украинцами территорий РФ, то он в первую очередь направлен на внутреннюю аудиторию. И уж точно его не стоит расценивать как намек на территориальную претензию.

"Мне кажется, это больше гуманитарно-политический шаг. То есть, с одной стороны мы внутри у себя в стране должны изучать это наследие, насколько сможем. А наружу? Уже как получится, потому что эти люди полностью под российской пропагандой", – сказал историк.

По его словам, многие из таких "украинцев" в составе российской армии воюют против Украины.

"Попробуй с ними поговорить, они давно отреклись от Родины. Это люди постимперии, и с ними невозможно работать", – добавил он.