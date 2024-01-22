"Не волнуйтесь": Боррель пообещал сохранить поддержку Украины, несмотря на Ближний Восток

Тот факт, что министры иностранных дел стран ЕС на сегодняшней встрече занимаются поиском решения на Ближнем Востоке, не означает, что ЕС не продолжает поддерживать Украину.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Не волнуйтесь, не волнуйтесь, украинцам не о чем беспокоиться - европейская поддержка остается такой же сильной, как всегда, и будет продолжаться", - сказал он в Брюсселе.

Ожидается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступит на сегодняшнем заседании глав МИД посредством видеосвязи.

Встреча глав МИД стран ЕС

Как сообщает Reuters, Боррель выступил на ежемесячном собрании министров иностранных дел ЕС, на котором на этот раз присутствовали коллеги из Саудовской Аравии, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств. Переговоры сосредоточены главным образом на последствиях нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября и ответного наступления Израиля в Секторе Газа. На встрече также обсуждается война России против Украины.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац и министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики по отдельности присутствовали на встрече.

Боррель заявил, что план Израиля по уничтожению исламистской палестинской группировки ХАМАС в Газе не работает, и Европейский Союз должен продолжать усилия по созданию " решения о двух государствах", несмотря на противодействие Израиля.

Боррель заявил, что хочет продолжить международные усилия по созданию процесса, который приведет к сосуществованию палестинского государства рядом с Израилем. Последние переговоры по этому вопросу провалились десять лет назад из-за взаимного недоверия и непримиримости.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 января подтвердил жесткую линию в отношении любого палестинского государства, поскольку оно представляет " экзистенциальную опасность" для Израиля. Он сказал, что Израиль будет продолжать настаивать на полном контроле безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, которая будет включать сектор Газа и оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан.