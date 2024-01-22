Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Украина отмечает День соборности, в Киев приехал премьер Польши Дональд Туск, а в Евросоюзе уверяют в неизменности поддержки Украины.

РБК-Украина собрала главные новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Ракеты КНДР для России

Как пишет Bloomberg, Ким Чен Ын продает российскому диктатору Владимиру Путину ракеты не только ради денег. Таким образом, КНДР также и испытывает свои ракеты.

Отметим, Великобритания уже направила экспертам ООН фотографии северокорейских поставок в Россию. В отчете показано, как русские корабли загружаются в северокорейском порту.

Скандальное заявление Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился очередным скандальным заявлением о войне в Украине. В этот раз он заявил, что Украина должна "пойти на территориальный компромисс" с Россией. В МИД Украины ответили - без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии.

Украина

День Соборности

Сегодня в Украине День Соборности. В этот день 105 лет назад украинские земли впервые объединились в одном государстве, а главная традиция праздника начала 90-х стала самой масштабной антисоветской акцией.

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Соборности сообщил о подписании указа об исторически населенных украинцами территориях России. Детали - в материале РБК-Украина. Кроме того, глава государства вносит в парламент закон о множественном гражданстве.

Туск в Киеве

Новый премьер Польши Дональд Туск приехал в Киев, он встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским. Результаты встречи - анонс нового пакета помощи от Польши и совместное производство оружия. Также Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях для Украины.

Все детали визита - в материале РБК-Украина.

Убийство в Лимане

В Лимане нацгвардеец застрелил четырех человек, двое из них - полицейские. В настоящее время военнослужащий задержан.

Дело Гринкевича

Сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа задержали сегодня утром в Одессе, он пытался выехать за границу. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения.

Отметим, на прошлой неделе правоохранители объявили Романа Гринкевича в розыск, детали дела - в материале РБК-Украина.

Венгрия

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто на следующей неделе встретятся в Ужгороде. Дипломаты обсудят возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Курс доллара

Нацбанк опустил курс до минимума за месяц. Официальный курс на 23 января - 37,4521 грн за доллар (-0,0747 грн), евро - 40,79 гривен за евро (-0,0476 грн).

Мир

ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал сохранить поддержку Украины, несмотря на Ближний Восток.

"Не волнуйтесь, украинцам не о чем беспокоиться - европейская поддержка остается такой же сильной, как всегда, и будет продолжаться", - сказал Боррель.

Чехия

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не будет возвращать находящихся на территории страны военнообязанных украинцев обратно в Украину для мобилизации. По его словам, подобных механизмов нет.

Польша

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если РФ выиграет в войне в Украине и нападет на другую страну - существует риск еще одной большой войны в Европе. И только США могут помочь избежать вспышки такой войны, помогая Украине.