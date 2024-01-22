Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Україна відзначає День соборності, до Києва приїхав прем'єр Польщі Дональд Туск, а в Євросоюзі запевняють у непохитності підтримки України.

РБК-Україна зібрало головні новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Ракети КНДР для Росії

Як пише Bloomberg, Кім Чен Ин продає російському диктатору Володимиру Путіну ракети не лише заради грошей. Таким чином КНДР також і випробовує свої ракети.

Зазначимо, Великобританія вже надіслала експертам ООН фотографії північнокорейських поставок до Росії. У звіті показано, як російські кораблі завантажуються у північнокорейському порту.

Скандальна заява Фіцо

Прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився черговою скандальною заявою щодо війни в України. На цей раз він заявив, що Україна повинна "піти на територіальний компроміс" з Росією. У МЗС України відповіли - без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині.



Україна

День Соборності

Сьогодні в Україні День Соборності. В цей день 105 років тому українські землі вперше об'єдналися в одній державі, а головна традиція свята на початку 90-х стала наймасштабнішою антирадянською акцією.

Політика

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Соборності повідомив про підписання указу про історично населені українцями території Росії. Деталі - у матеріалі РБК-Україна. Крім того, глава держави вносить до парламенту закон про множинне громадянство.

Туск у Києві

Новий прем'єр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва, він зустрівся з очільником українського уряду Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським. Результати зустрічі - анонс нового пакету допомоги від Польщі та спільне виробництво зброї. Також Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України.

Всі деталі візиту - у матеріалі РБК-Україна.

Вбивство у Лимані

У Лимані нацгвардієць застрелив чотирьох людей, двоє з них - поліцейські. Наразі військовослужбовця затримано.

Справа Гринкевича

Сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа затримали сьогодні вранці в Одесі, він намагався виїхати за кордон. Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід.

Зазначимо, минулого тижня правоохоронці оголосили Романа Гринкевича у розшук, деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.

Угорщина

Очільники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сійярто наступного тижня зустрінуться в Ужгороді. Дипломати обговорять можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Курс долара

Нацбанк опустив курс до мінімуму за місяць. Офіційний курс на 23 січня - 37,4521 грн за долар (-0,0747 грн), євро - 40,79 гривень за євро (-0,0476 грн).

Світ

ЄС

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв зберегти підтримку України, незважаючи на Близький Схід.

"Не хвилюйтеся, українцям нема про що турбуватися - європейська підтримка залишається такою ж сильною, як завжди, і продовжуватиметься", - сказав Боррель.

Чехія

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не повертатиме військовозобов'язаних українців, які перебувають на території країни, назад в Україну для мобілізації. За його словами, таких механізмів немає.

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо РФ виграє у війні в Україні та нападе на іншу країну - існує ризик ще однієї великої війни в Європі. І лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, допомагаючи Україні.