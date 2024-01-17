"Стратегическая пауза". Что происходит на границе с Польшей и когда Румыния снимет блокаду

Блокада западных границ для грузовиков, похоже, подходит к концу. По крайней мере, со стороны Польши пункты пропуска будут свободными как минимум до 1 марта, решение из Румынии ожидается в ближайшие дни.

Подробнее о ситуации на границе, договоренностях с Польшей и о том, когда прекратится блокада румынских пунктов, - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: данные Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, публикации Gazeta Wyborcza и Digi24, заявление вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и комментарий спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.

Польша "открылась", Румыния блокирует два пункта: ситуация на границе

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, на пеших и автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей и Румынией очередей нет. Что касается грузовых авто, то физических очередей с украинской стороны тоже нет, поскольку они регистрируется в сервисе "Є-черга".

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечает, что пассажиропоток, который тоже влияет на формирование очередей, сейчас ниже, чем в новогодне-рождественский период. Если на праздники он колебался на уровне 120-140 тысяч человек в сутки в оба направления, то, к примеру, вчера границу пересекли всего 62 тысячи человек.

"При снижении пассажиропотока, исчезают очереди, все пункты пропуска практически пустые, очередей нет", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Что касается польской границы, то накануне в 16:00 началось более интенсивное движение в направлении пунктов "Рава-Русская" и "Краковец", а около 20:00 - в направлении "Ягодина". С польской стороны это пункты "Гребенне", "Корчова" и "Дорогуск" соответственно.

"Направление пункта пропуска "Шегини" было разблокировано еще 6 января. Сейчас не блокируется ни одно направление с польской стороны", - добавил он.

Тем не менее на подъездных путях очереди все же остаются, так как большое число фур ждет возможности выехать из Польши. По состоянию на утро 17 января было около 1900 грузовиков, из них только в направлении "Шегини" стояло 800. С украинской стороны отмечается рост электронной очереди на "Ягодин" - сейчас зарегистрировано 1200 авто, хотя еще на днях в "Є-черзі" в этом направлении на выезд было до 300 грузовиков.

Со стороны Румынии из-за протестов фермеров продолжается блокада пунктов "Сирет" и "Викову-де-Сус" в направлении украинских "Порубного" и "Красноильска".

"Блокада происходит на определенной удаленности от границы. При том, что особенность этих пунктов в том, что "Красноильск" могут пересечь только грузовики, которые следуют пустыми, на "Порубное" едут загруженные фуры. За минувшие сутки его пересекли буквально единицы, хотя это направление может пропускать 500-600 фур за сутки в обе стороны", - подчеркнул Демченко.

Сколько грузовых автомобилей стоят в очереди на румынской территории, неизвестно, такой информации у украинских пограничников нет.

"Стратегическая пауза" до 1 марта. О чем договорились в Польше

Отметим, протесты на границе продолжались с начала ноября по нескольким причинам. Во-первых, польские водители критиковали электронную очередь на выезд из Украины, которая якобы их дискриминирует. Во-вторых, требовали отдельную очередь для пустых фур, в-третьих, - восстановить разрешительную систему для украинских компаний и запретить регистрацию тех, чей капитал поступает из-за пределов ЕС.

Накануне они достигли соглашения с новым правительством Дональда Туска, в рамках которого приостановят протесты

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы договорились об определенных условиях. Мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", - заявил представитель из Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей Польши Томаш Борковски.

Сделка предусматривает приостановку блокады пунктов "Корчова", "Гребенне" и "Дорогуск" до 1 марта 2024 года. По словам польского министра инфраструктуры Дариуша Климчака, стороны начнут интенсивные переговоры, направленный на конкретный эффект. В нынешнем виде сделка содержит 7 пунктов, которые охватывают много вопросов.

"Они касаются полного исключения дорожного пограничного перехода "Мальховице - Нижанковичи" в рамках пилотного проекта в системе электронной очереди. Это касается и мониторинга декларирования украинской стороны относительно срока пребывания грузовиков, зарегистрированных за пределами территории Украины. До сих пор срок пребывания составлял 20 дней. Мы будем следить за заявлениями украинской стороны о продлении до 60 дней", - отметил министр.

Во второй половине дня 16 января возобновился пропуск грузовиков на "Краковец" и "Раву-Русскую" в обычном режиме. По состоянию на вчерашний вечер на въезд в Украину там стояли почти 700 фур. Немного позже возобновился пропуск и на "Ягодин".

Вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков напомнил, что перечень мер был согласован еще в конце декабря и "со своей стороны мы выполнили фактически все, что обещали".

Он также подробнее рассказал о соглашениях. В частности, правительство Польши будет работать над механизмом компенсаций перевозчикам, потерявшим восточные рынки из-за вторжения России в Украину. А также ужесточит проверки для предотвращения каботажных перевозок (внутри Польши) и создаст систему контроля транспортных услуг украинских компаний.

Среди прочего, договоренности с протестующими включают меры, ранее согласованные на уровне министерств обеих стран:

создание отдельного паса в онлайн-очереди для пустых грузовиков на "Ягодин - Дорогуск" (технически уже доступно)

открытие пункта "Угринов - Долгобычев" для пустых грузовиков (выполнено)

старт пилотного проекта на пункте "Нижанковичи - Мальховице" без регистрации в электронной очереди (продлится один месяц, после чего будет оценена эффективность). Украина настаивала на реализации только после разблокировки границы. Пока регистрация приостановлена

Ранее также был согласован запуск совместной Рабочей группы для анализа ситуации на рынке двусторонних перевозок и обеспечения эффективного таможенного и пограничного контроля. Первое заседание прошло 8 января, стороны договорились подготовить план действий по сбалансированию рынка перевозок и сокращению очередей.

Польский министр Дариуш Климчак надеется, что очереди исчезнут в течение нескольких дней. И пообещал сделать все возможное, чтобы до 1 марта выполнить требования своих перевозчиков. Те в свою очередь говорят, что дали властям мандат доверия.

"Мы даем министерству мандат доверия. Это не капитуляция, а стратегическая пауза", - заявил один из лидеров протеста, активист Рафал Меклер.

Румынская блокада может прекратиться в считанные дни

Блокада границы со стороны Румынии началась 13 января 2024 года. Сначала фермеры несколько часов блокировали движение грузовиков через "Сирет" напротив украинского пункта "Порубное", в результате чего очередь сразу растянулась на 6 км. Через два дня на фоне провала переговоров с властями она распространилась на "Викову-де-Сус" напротив украинского пункта "Красноильск".

Причина - румынские фермеры из регионов Сучава и Ботошани жалуются на импорт из Украины. По их словам, украинское зерно заняло все мощности по перевалке в порту Констанцы и обвалило цены на сельскохозяйственную продукцию. В числе требований выдвигают необходимость дотаций и компенсации ущерба тем, кто понес убытки от этого импорта, а также возобновление таможенных платежей на украинские товары.

Примечательно, что на декабрьской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, критикуя польскую блокаду, говорил, что из-за нее "мы потеряли сотни миллионов долларов и часть урожая".

"ЕС был против блокирования границы. Слава Богу, появилась Румыния, и президент (Клаус, - ред.) Йоханнис помог нашим фермерам выжить. У него были забастовки, я считаю, он показал себя крепким человеком", - отметил он.

На днях министерство сельского хозяйства Румынии достигло соглашения с протестующими. По словам министра Флорина Барбу, оно касается 13 требований, переговоры продолжатся, чтобы найти компромисс по невыполненным запросам.

Сообщалось, что румынское правительство обязалось субсидировать сельскохозяйственные акцизы до 2026 года, принять правила для субсидируемых кредитов, возместить убытки от украинского зерна, ввести маркировку зерновых и электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца. О пошлинах на импорт зерновых из Украины речи пока не идет.

При этом, как заявил представитель фермеров на переговорах Мариус Мику, соглашение не означает немедленного прекращения блокады. В том числе потому, что на ее продолжительность могут повлиять переговоры с румынскими перевозчиками.

Накануне более 150 водителей из Украины устроили акцию в центре Сирета, недовольные тем, что протесты фермеров и перевозчиков перекрывают им доступ к таможне. По словам представительницы жандармерии Роксаны Юлианы Ботезату, сегодня с 09:30 им разрешили двигаться колоннами до пункта пропуска.

По состоянию на вторую половину дня около сотни фермеров блокировали "Сирет" с использованием около 50 тракторов и 15 легковых автомобилей, а колонная заблокированных фур на выезд в Украину достигла примерно 20 км. Как заявила пресс-секретарь пограничной полиции Сучавы Алина Петрару, с полудня понедельника не въехал ни один грузовик через пункт пропуска "Сирет". Пропуск легкового транспорта, автобусов и микроавтобусов продолжается в обычном режиме.

Румынский премьер Йон-Марчел Чолаку надеется, что протесты фермеров завершатся в считанные дни. Он также оправдывает акции "накопленным разочарованием".

"Я пытался понять, с чего они начались. С моей точки зрения они оправданы. Это накопленное разочарование. У нас была пандемия, энергетический кризис, война. Был приток товаров из Украины на территорию Румынии. То материально-техническое обеспечение, которое аграрии покупали в прошлом году, они покупали очень дорого, весной оно подешевело, и цена на сельхозпродукцию выросла. Кумулятивный фактор, который не обязательно зависит от правительства, но который мы должны замечать", - отметил он.

Украинские пограничники не знают, когда прекратится блокада фур с румынской стороны.

"От пограничной полиции Румынии у нас есть только информация о том, что такие действия начались. Но о причинах и как это долго может продолжаться, напрямую нам румынские пограничники не сообщали", - добавил в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.