Пакистан нанес авиаудары по территории Ирана

Вооруженные силы Пакистана 18 января нанесли удары по "антипакистанским группам боевиков", которые базировались на территории Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Пакистана.

"Сегодня утром Пакистан совершил серию высокоскоординированных и нацеленных точных военных ударов по приютам террористов в провинции Систан-о-Белуджистан в Иране. Во время разведывательной операции под кодовым названием "Марг Бар Сармачар" был уничтожен ряд террористов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, данные атаки являются проявлением "решительности Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз".

Кроме этого, в МИДе заявили, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана.

"Единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые наиболее важны и не могут быть поставлены под угрозу", - говорится в заявлении.