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Пакистан нанес авиаудары по территории Ирана

Пакистан, Иран, Четверг 18 января 2024 09:05
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Пакистан нанес авиаудары по территории Ирана Фото: Пакистан нанес авиаудары в ответ на атаку Ирана (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Вооруженные силы Пакистана 18 января нанесли удары по "антипакистанским группам боевиков", которые базировались на территории Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Пакистана.

"Сегодня утром Пакистан совершил серию высокоскоординированных и нацеленных точных военных ударов по приютам террористов в провинции Систан-о-Белуджистан в Иране. Во время разведывательной операции под кодовым названием "Марг Бар Сармачар" был уничтожен ряд террористов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, данные атаки являются проявлением "решительности Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз".

Кроме этого, в МИДе заявили, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана.

"Единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые наиболее важны и не могут быть поставлены под угрозу", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и "неприемлем".

"Ответственность за последствия будет лежать непосредственно на Иране", – говорится в сообщении.

Пакистан не отмечает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.

В Иране пока официально не комментировали ситуацию.

Вчера агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки "Джейш аль-Адль". Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.

"Джейш аль-Адль" ранее устраивал нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.

Позже стало известно, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов по своей территории и оставляет за собой право на ответ.

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