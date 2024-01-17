Пакет на 50 миллиардов. Как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето

Европейский парламент завтра, 18 января 2024 года, намерен проголосовать за резолюцию с резким призывом лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Возможно, это станет шагом к разблокированию пакета помощи Украине на 50 млрд евро.

Подробнее о пакете, о том, кто мешает его согласованию и когда будет финальное решение, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации Politico, Euractiv, Finansial Times, информация с сайта Европейской комиссии и украинского правительственного портала, заявления президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Украины Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.

Содержание:

Главное о пакете на 50 млрд евро для Украины

Европейская комиссия еще в июне предложила создать спецфонд для восстановления, реконструкции и модернизации Украины - Ukraine Facility. Он предусматривает выделение до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.

Ukraine Facility будет поддерживать усилия по макрофинансовой стабильности, восстановлению и модернизации, одновременно реализуя ключевые реформы на пути вступления Украины в ЕС. А также переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая постепенно приводится в соответствие с правилами и стандартами Евросоюза.

Программа состоит из трех компонентов:

План для Ukraine Facility с перечнем приоритетных реформ. За прогресс в выполнении индикаторов плана будет выделяться ежеквартальная финансовая поддержка

Специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах. В рамках этого инструмента финансирование будет предоставляться через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты

Техническая помощь и другие меры, которые будут способствовать реализации структурных реформ на пути к полноценному членству Украины в ЕС

Общая сумма в 50 млрд евро на четыре года предусматривает как гранты, так и займы. Как заявляла президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, планируется покрыть до 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

Важный момент. Деньги выделят только после того, как внесут изменения в уже утвержденный семилетний бюджет Евросоюза. И за это должны проголосовать лидеры европейских стран.

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план на 50 млрд евро для Украины еще в июне 2023 года (Виталий Носач/РБК-Украина)

В октябре Европейский парламент поддержал создание Ukraine Facility. На декабрьском саммите Европейский совет должен был принять окончательное решение, но его заблокировала Венгрия. Швеция заявила о необходимости получить техническое согласие своего парламента, остальные высказались "за".

Под конец года правительство Украины утвердило драфт плана Ukraine Facility с текущими наработками. Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что финальные условия будут определены по итогам специального саммита 1 февраля 2024 года. Согласование конечной версии откроет доступ к ресурсу на 50 млрд евро, из которых большую часть - 39 млрд - направят на обеспечение макрофинансовой стабильности.

На прошлой неделе европейские послы утвердили мандат на переговоры с Европейским парламентом, который, впрочем, не включает вопросы, связанные с объемом финансирования, что станет предметом дальнейших переговоров.

"Решение Совета ЕС о начале переговоров по созданию программы Ukraine Facility - еще одно подтверждение непоколебимости наших партнеров в оказании поддержки Украине. Мы четко придерживаемся согласованного плана. В феврале мы ожидаем обновления многолетней финансовой программы ЕС до 2027 года, а также окончательное утверждение Ukraine Facility, что даст полноценный старт программе и позволит получить необходимую макрофинансовую помощь", - отметила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

"Есть позитивные сигналы". Что известно о сроках и что на них влияет

Внешняя помощь во время войны критически важна для Украины. Евросоюз и США являются основными донорами, но финансирование из Вашингтона приостановлено из-за политических разногласий в Конгрессе. Деньги от Брюсселя спасали ситуацию до конца 2023 года, когда был передан последний транш на 1,5 млрд (из действовавшей на тот момент программы на 18 млрд евро). На смену ей должна прийти программа на 50 млрд евро, рассчитанная до 2027 года.

Именно она, как ожидается, поможет покрыть дефицит бюджета следующих месяцев. Пока же запас прочности есть. Как говорил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина, страна спокойно пройдет январь и февраль.

"За январь и даже за февраль я не волнуюсь", - отметил он и добавил, что внешнее финансирование в лучшем случае ожидается в марте или даже в апреле.

Все надежды на европейский саммит 1 февраля 2024 года. При этом угроза повторного венгерского вето остается. На этот случай есть резервный план на сумму до 20 млрд евро, который позволит обойти возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Рассматриваются и другие альтернативы, хотя единое решение по пакету на 50 млрд остается в приоритете.

Как пишет издание Euractiv со ссылкой на источники, независимо от конечных условий, ЕС пообещал предоставить финансирование Украине не позднее марта.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский надеется, что решение о помощи будет принято в течение ближайших недель (Getty Images)

Накануне президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что выделение новых пакетов помощи - это вопрос недель.

"У меня есть позитивные сигналы, что Европа поддерживает нас. И я уверен, что решится вопрос о новой военной помощи в Конгрессе США. Иначе невозможно", - заявил он.

Формулировка "позитивные сигналы из Европы" не означает, что пакет для Украины получит зеленый свет. Стратегические вопросы Европейский совет решает по принципу консенсуса. То есть достаточно одного голоса против, чтобы заблокировать инициативу.

Этот принцип гарантирует, что ни один участник Евросоюза или группа стран не сможет доминировать над другими. Венгрия не впервые злоупотребляет правом вето, в ноябре Европарламент уже выступал за замену консенсуса механизмом квалифицированного большинства, но пока маловероятно, что лидеры ЕС решатся на это.

Тем не менее, как пишет Politico, официальный Будапешт подает некие сигналы о готовности снять блок. В частности, по мнению нескольких европейских дипломатов и официальных лиц, стороны приближаются к компромиссу. Декабрьское вето Орбана побудило Брюссель задуматься об отказе от принципа единства, но с тех пор обе стороны отошли от пропасти и активно ведут переговоры.

Соглашения о том, на какие уступки может пойти Венгрия, еще нет. Но внутри самого Евросоюза уверены, что смогут договориться о 50 млрд евро для Украины в течение следующей пары недель, пишет издание со ссылкой на дипломатов и чиновников, которые в виду деликатности переговоров говорили об этом на условиях анонимности.

Орбана лишат голоса? Почему он блокирует помощь для Украины

Вероятно, прогресс связан с новостями из Европейского парламента. Еще 9 января там инициировали петицию о лишении Орбана права голоса в Совете ЕС, и за четыре дня она набрала нужное количество подписей. По словам евродепутата Петри Сарваама, из-за венгерского премьера механизм принятия решений в ЕС стал неэффективным.

"Сейчас или никогда. Единственный способ заставить его работать - лишить Орбана права голоса в Совете ЕС", - добавил он.

Ожидается, что с согласия большинства, которое состоит из социалистов (S&D), группы "Зеленые/EFA", правоцентристской "Европейской народной партии", либералов из группы "Обновления" и группы "Левые", Европарламент уже завтра, 18 января, одобрит резкую резолюцию.

Два ее ключевых пунктв - призыв к Совету ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса в соответствии со ст. 7.2 договора ЕС и провести расследование в отношении законности решения Еврокомиссии о разморозке венгерских фондов. Отметим, ст. 7.2 предусматривает, что Европарламент имеет право призвать Венгрию к ответу за нарушение принципов верховенства закона. После этого лидеры ЕС могут лишить страну голоса.

Накануне декабрьского саммита ЕК разморозила 10,2 млрд евро для Будапешта в надежде задобрить Орбана. Который угрожал заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. По мнению евродепутатов, законность разморозки стоит проверить в суде, так как оно не было основано на улучшениях в судебной системе Венгрии.

Фото: западные СМИ пишут о готовности Виктора Орбана договариваться, но публичная риторика пока не изменилась (Getty Images)

Давление на Орбана, по всей видимости, начинает приносить плоды. По данным Politico, венгерская сторона дала понять, что может снять вето на помощь Украине при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

Требования Будапешта сводятся к следующему: Евросоюз отказывается от четырехлетней программы в пользу выделения грантов и кредитов на 12,5 млрд евро каждый год. В общей сложности это составит до 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Несмотря на то, что речь по сути идет о тех же 50 млрд евро, на практике это позволит Орбану снова блокировать финансирование, требуя очередных уступок.

С одной стороны, идея знаменует собой значительный отход от прежней риторики, когда венгерский премьер выступал против любых грантов для Украины. С другой - европейские политики настроены скептически, поскольку ежегодные пересмотры не обеспечат Киеву уверенность в завтрашнем дне, отмечает Politico.

В то же время, как минимум в публичных заявлениях Виктор Орбан непреклонен. Накануне он повторил, что выступает против изменений бюджета ЕС ради многомиллиардной помощи Украине.

"Если мы хотим помочь Украине, что, по моему мнению, мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС… Отдавать 50 млрд евро из бюджета ЕС на четыре года вперед - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через четверть года… Если Брюссель это примет, это будет помощь Украине вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс", - добавил он.

Ко всему прочему, у него появился союзник в лице словацкого премьера Роберта Фицо. В частности, он заявил, что против "любых ограничений прав" Венгрии в Евросоюзе и поддержит любое предложение, которое Орбан уже выдвинул или выдвинет в будущем. Кроме того, Фицо подчеркнул, что не допустит лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС.

Почему блокируется помощь Украине? У Венгрии тесные отношения с Россией, она до сих пор получает дешевые энергоносители, ее первые лица делают антиукраинские заявления, а правительство блокирует санкции против РФ. При этом назвать Орбана критически зависимым от Кремля нельзя, он лишь пытается монетизировать свои отношения Москвой благодаря шантажу партнеров по ЕС.

И, стоит отметить, небезуспешно. Европа не первый год предъявляет претензии из-за проблем с коррупцией и давления на судебную систему, замораживая бюджетные средства для Будапешта. До саммита в декабре Орбан требовал 30 млрд евро, и выделения 10 млрд оказалось достаточно, чтобы он не ветировал старт переговоров о членстве Украины. Очевидно, остаток суммы станет предметом будущих торгов.

Сможет ли ЕС согласовать 50 млрд евро для Украины?

Пока сложно сказать, многое зависит от того, договорятся ли Брюссель и Будапешт. По данным Financial Times, чтобы убедить Орбана, Еврокомиссия готова предоставить ему возможность приостановить сделку в 2025 году. Чтобы оценить выполнение требований.

Также Комиссия готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт "экстренного торможения". Он позволит любой стране выносить вопрос выплат Украине на саммиты лидеров Евросоюза. Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от своего вето, высокопоставленный венгерский чиновник сказал: "Пока неясно, но, скорее всего, да", пишет FT.

Выступая на сегодняшнем заседании Европарламента президент ЕК Урсула фон дер Ляйен напомнила, что крайний саммит подтвердил политическую волю поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И выразила надежду на то, что решение по пакету удастся достичь консенсусом 27 стран-членов.

"Но мы должны подкрепить это решение адекватным финансированием. Мы предложили гарантировать Украине стабильное и существенное финансирование в течение следующих 4 лет, все это требует обновленного бюджета ЕС. Среднесрочный обзор касается не только Украины. Речь идет о конкурентоспособности, миграции, поддержке Западных Балкан и солидарности. Все мы разделяем эти приоритеты. Нам необходим среднесрочный обзор, и я уверена, что мы выйдем на решение 27-и, чтобы это стало возможным", - заявила она.

В своем выступлении она также затронула вопрос финансирования Венгрии. По ее словам, около 20 млрд евро станутся замороженными, пока Будапешт не развеет обеспокоенность по поводу прав ЛГБТ, академической свободы и прав на убежище.