Цены на молоко бьют рекорды. Почему это происходит и чего ожидать дальше

Цены на молоко и молочную продукцию в Украине за 2023 год существенно выросли. Но это максимум, после чего цены могут начать снижаться.

О причинах повышения цен на молоко и что будет дальше, - в материале РБК-Украина .

По информации "Союза молочных предприятий Украины", в декабре 2023 года цены на молоко как сырье для производства молока и молочной продукции поднялись почти на 30%, превысив уровень в 15 гривен за кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 гривен. На январь, цена с НДС составляет 18 гривен.

Соответственно цены на молочные продукты тоже выросли. По данным Госстата, молоко в декабре по сравнению с ноябрем подорожало на 2,3%, сыры - на 1,5%, масло сливочное - на 2,7%.

"Декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине, в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (41,4 евро за 100 кг), - самый высокий, как минимум, за последние десять лет. Цена выше 40 евро за 100 кг (а именно 40,7 евро за 100 кг) была в Украине за этот период только один раз - в ноябре 2021 года - и это явилось следствием значительной ревальвации гривны во второй половине 2021 года", - отмечают в СМПУ.

Европейские цены

На сегодняшний день цены на молоко-сырье в Украине уже практически сравнялась с ценой в Польше, сказал РБК-Украина исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. При этом в апреле-мае его цена в Украине была на 30% ниже чем в среднем в ЕС и, в частности, в Польши, в октябре - на 10%.

Основная причина роста цены, по словам Дидура, - дефицит сырья, который возник в том числе из-за ежегодного сокращения поголовья крупного рогатого скота. По сравнению с 2017 годом коров в Украине стало меньше почти на 40% - 1271,5 тыс. голов в 2023 году против 2017,8 тыс. в 2017 году.

Большее снижение поголовья происходит в частном секторе. К тому же, не все частники соблюдают нормы производства сырья, что не позволяет переработчикам закупать у них продукцию. "Из-за евроинтеграционных требований заводы практически отказались от молока населения так как не могут подтвердить безопасность и прослеживаемость этого сырья.", - отметил Дидур.

Рост цен на молоко приводит и к росту цен и на молочную продукцию. Но в этом случае на повышение цен влияют и высокие торговые надбавки ритейла. "У ритейла уменьшился средний чек, слабая покупательская способность. Поэтому, чтобы работать не в убыток, они поднимают наценку и вкладывают компенсации разных услуг за счет поставщика", - отметил Дидур.

Прогноз цены

Но в последнее время цена молока-сырья остановилась на уровне 18 гривен за кг. "Сейчас цена на сырье стоит второй месяц на уровне 18 гривен с НДС", - отметил Дидур.

Больше повышаться она вряд ли будет, отметил исполнительный директор СМПУ, поскольку у переработчиков нет оборотных средств, чтоб конкурировать при закупках сырья. К тому же, заводам нужно выполнять контракты на поставку продукции. "В нынешних условиях у заводов отсутствует необходимый запас оборотных средств, нет должного доступа к кредитным ресурсам, чтобы поддерживать эту гонку за сырьем в условиях его дефицита", - отметил Дидур.

Он не исключил, что цена на молоко и молочную продукцию может начать несколько снижаться.

Цены в Украине и в мире

По данным Госстата, молоко и молочные продукты за 2023 год выросли в цене приблизительно на 10%.

В целом, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%.

В то же время индекс мировых цен на молочные продукты ФАО в декабре 2023 года был на 16,1% ниже своего значения в декабре 2022 года.