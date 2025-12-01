Уиткофф во время новой встречи с Умеровым поговорил с Зеленским: что известно

"Умеров и Уиткофф снова проводят встречу именно в этот момент", - сообщили AFP осведомленные источники.

По их словам, у американской и украинской сторон еще "остаются вопросы", которые нужно обсудить.

Позже Елисейский дворец сообщил, что Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с Уиткоффом и Умеровым. Впоследствии эту информацию подтвердил президент Украины.

"Только что вместе с Эммануэлем Макроном - также Кир Стармер был на связи - говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде", - отметил лидер страны.

Зеленский отметил договоренность обсудить больше деталей лично, и добавил, что команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.

Стоит отметить, что во вторник, 2 декабря, Владимир Зеленский должен встретиться с Умеровым в Ирландии, а Уиткофф в тот же день должен прибыть в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.