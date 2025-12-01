Уиткофф во время новой встречи с Умеровым поговорил с Зеленским: что известно

Сегодня, 1 декабря, спецпосланник президента США Стив Уиткофф проводит новую встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Они также обсудили результаты вчерашних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и заявление Владимира Зеленского в Telegram.
"Умеров и Уиткофф снова проводят встречу именно в этот момент", - сообщили AFP осведомленные источники.
По их словам, у американской и украинской сторон еще "остаются вопросы", которые нужно обсудить.
Позже Елисейский дворец сообщил, что Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с Уиткоффом и Умеровым. Впоследствии эту информацию подтвердил президент Украины.
"Только что вместе с Эммануэлем Макроном - также Кир Стармер был на связи - говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде", - отметил лидер страны.
Зеленский отметил договоренность обсудить больше деталей лично, и добавил, что команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.
Стоит отметить, что во вторник, 2 декабря, Владимир Зеленский должен встретиться с Умеровым в Ирландии, а Уиткофф в тот же день должен прибыть в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. Переговоры стартовали в воскресенье, 30 ноября.
Известно, что США хотят решить с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана - речь идет прежде всего о вопросах территорий и гарантии безопасности.
Отметим, перед началом встречи с украинскими представителями государственный секретарь США Марко Рубио назвал цель мирного плана - не только окончание войны, но и сохранение суверенитета Украины.
В то же время первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица назвал начало переговоров "удачным".
После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.
Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились.
Тем временем в СМИ пишут, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, чтобы продолжить переговоры, но уже с российской стороной.