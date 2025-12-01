Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, - CNN

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня, 1 декабря, отправится в Москву на фоне дипломатических переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

CNN добавило, что пока неясно, будет ли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сопровождать Уиткоффа в РФ. Хотя ранее американский лидер предполагал, что Кушнер может отправиться вместе со спецпредставителем.

"Его поездка.. где, как ожидается, он встретится с... Путиным, состоится на следующий день после того, как Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер встретились с... украинской делегацией во Флориде", - сказал неназванный чиновник США.

Как пишет издание, ожидается, что в ходе визита в Москву Уиткофф встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Встреча Уиткоффа и мирный план США

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп подтвердил, что на этой неделе Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. Однако он не уточнил, в какой день будет встреча.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин проведет встречу с Уиткофф перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.

Отметим, что визит спецпредставителя Трампа в Москву произойдет после практически двухнедельных переговоров о новом мирном плане США для Украины.

Как известно, 23 ноября в Женеве делегации США и Украины доработали мирный документ, а уже 30 числа, во Флориде, продолжили работу над ним.

По информации в СМИ, американцы планировали решить на этой встрече споры по двух ключевым пунктам. Речь о территориях и гарантиях безопасности. Кроме того, были публикации, что поднимался также вопрос выборов.

После этой встречи глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в продвижении достойного мира есть существенный прогресс. Он отметил, что позиции Киева и Вашингтона сблизились.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в Telegram, что в диалоге есть конструктив и работа по достижению мира продолжится.