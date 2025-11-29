ua en ru
Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом, - Bloomberg

Суббота 29 ноября 2025 08:31
UA EN RU
Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом, - Bloomberg Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

На переговоры должен был ехать Ермак

Напомним, вчера утром, 29 ноября, НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Позже сам Ермак подтвердил и сказал, что сотрудничает со следствием.

Эти обыски могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.

НАБУ по итогам обысков не объявляло о каких-либо подозрениях, однако вечером Ермак написал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский принял отставку Ермака и объявил, что 29 ноября начнет консультации по кандидатуре нового главы ОПУ.

Как стало известно ранее, поскольку Ермак ушел в отставку, вместо него в Майами на встречу с представителями президента США Дональда Трампа поедет секретарь СНБО Рустем Умеров.

По информации СМИ, сначала встречу отменили, но потом оказалось, что она все же состоится.

Сам Зеленский заявил, что представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел. До этого руководителем делегации был Ермак.

