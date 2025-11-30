У Трампа хотят сегодня закрыть разногласия по двум пунктам плана для Украины, - СМИ

Соединенные Штаты хотят уже сегодня, 30 ноября, решить с Украиной судьбу двух ключевых пунктов мирного плана. В частности, это вопрос территорий и гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание отмечает, что именно эти вопросы будут в центре внимания во время переговоров между украинской и американской делегациями в Майами. "Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник накануне встречи. Axios также сообщило, что президент США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотят представить мирный план российскому диктатору Владимиру Путину во вторник, 2 декабря.