ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа хотят сегодня закрыть разногласия по двум пунктам плана для Украины, - СМИ

США, Воскресенье 30 ноября 2025 16:44
UA EN RU
У Трампа хотят сегодня закрыть разногласия по двум пунктам плана для Украины, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты хотят уже сегодня, 30 ноября, решить с Украиной судьбу двух ключевых пунктов мирного плана. В частности, это вопрос территорий и гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание отмечает, что именно эти вопросы будут в центре внимания во время переговоров между украинской и американской делегациями в Майами.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник накануне встречи.

Axios также сообщило, что президент США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотят представить мирный план российскому диктатору Владимиру Путину во вторник, 2 декабря.

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. В нее входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Переговоры по мирному плану

Ранее американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Официально США и Украина заявили, что окончательные детали документа будут согласованы на личной встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Главное о мирных переговорах на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп мирный план США
Новости
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву