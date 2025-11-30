ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украина будет независимой, речь идет не только о завершении войны, - Рубио

США, Воскресенье 30 ноября 2025 18:12
UA EN RU
Украина будет независимой, речь идет не только о завершении войны, - Рубио Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Перед началом встречи с украинской делегацией госсекретарь США Марко Рубио назвал цель мирного плана. Он подчеркнул, что речь идет не только об окончании войны, но и о сохранении суверенитета Украины и ее процветания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марко Рубио, которое обнародовал Telegram Donald Trump на русском.

По его словам, конечная цель - это не только окончание войны, хотя это "крайне важно и фундаментально". Он подчеркнул, что США хотят видеть конец убийствам, смерти и страданиям.

"Я уверен, что украинцы - я знаю, что это так - тоже этого хотят, они хотят мира, но это также связано с обеспечением окончания войны таким образом, который оставит Украину суверенной и независимой и даст возможность для настоящего процветания", - отметил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать механизм, который позволит украинцам быть независимыми и суверенными.

"Не просто отстроить страну, но и войти в эру чрезвычайного экономического прогресса. Украина имеет огромный экономический потенциал, Украина имеет огромные возможности для настоящего процветания", - подчеркнул Рубио.

Он отметил, что этого невозможно достичь в разгар войны, однако одного ее окончания не будет достаточно. По его словам, речь идет не просто о мирных соглашениях, а о "создании пути вперед".

"И поэтому мы рассчитываем достичь еще большего прогресса сегодня и благодарны, что вы прошли весь этот путь сюда, во Флориду", - заявил Рубио.

Переговоры в США

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. В нее входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Они встречаются со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марком Рубио и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Отметим, США хотят уже сегодня, 30 ноября, закрыть с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана. В частности, речь идет о вопросах территорий и гарантии безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Марко Рубио Война в Украине мирный план США
Новости
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву