Украина будет независимой, речь идет не только о завершении войны, - Рубио

Перед началом встречи с украинской делегацией госсекретарь США Марко Рубио назвал цель мирного плана. Он подчеркнул, что речь идет не только об окончании войны, но и о сохранении суверенитета Украины и ее процветания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марко Рубио, которое обнародовал Telegram Donald Trump на русском.

По его словам, конечная цель - это не только окончание войны, хотя это "крайне важно и фундаментально". Он подчеркнул, что США хотят видеть конец убийствам, смерти и страданиям.

"Я уверен, что украинцы - я знаю, что это так - тоже этого хотят, они хотят мира, но это также связано с обеспечением окончания войны таким образом, который оставит Украину суверенной и независимой и даст возможность для настоящего процветания", - отметил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать механизм, который позволит украинцам быть независимыми и суверенными.

"Не просто отстроить страну, но и войти в эру чрезвычайного экономического прогресса. Украина имеет огромный экономический потенциал, Украина имеет огромные возможности для настоящего процветания", - подчеркнул Рубио.

Он отметил, что этого невозможно достичь в разгар войны, однако одного ее окончания не будет достаточно. По его словам, речь идет не просто о мирных соглашениях, а о "создании пути вперед".

"И поэтому мы рассчитываем достичь еще большего прогресса сегодня и благодарны, что вы прошли весь этот путь сюда, во Флориду", - заявил Рубио.