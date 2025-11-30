"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио подвел итоги встречи с Умеровым

Делегации Украины и США завершили переговоры по мирному плану во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщили, что встреча была продуктивной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Суспільне .

По итогам встречи Рубио подчеркнул, что США хотят восстановления Украины. Он добавил, что идет подготовка страны не просто к остановке боевых действий, а к долговременному процветанию.

"Сегодня был очередной шаг, но еще есть над чем работать. Конечно, еще одна сторона есть, которая может стать частью этого уравнения. И господин Уиткофф вскоре поедет в Москву... Много работы еще, но сегодняшняя сессия была достаточно продуктивна", подчеркнул Рубио.

Он подчеркнул, что США "остаются реалистами" относительно того, как сложно выглядит работа по завершению войны в Украине. В то же время он добавил, что "реалистично смотрит на тот прогресс", что уже происходит.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил благодарность американскому народу и руководству страны, а также членам делегации США.

По его словам, сегодня состоялась "продуктивная, успешная встреча". При этом Умеров отметил, что более подробная информация будет предоставлена на более поздних стадиях.

"Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира", - заявил он.

Умеров подчеркнул, что впереди еще много работы, и добавил, что продолжаются "консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины".