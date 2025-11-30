В США стартовала встреча делегаций по мирному плану для Украины
В США началась встреча украинской и американской делегаций для достижения мира в Украине. О ее итогах украинская сторона будет докладывать лидеру страны Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и YouTube-канал Суспільне.
"Нахожусь на постоянной связи с Президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты - защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве", - отметил он.
Умеров отметил, что делегация работает ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности. Он добавил, что делегация будет докладывать об итогах всех встреч непосредственно украинскому лидеру.
Делегации США и Украины встречаются во Флориде. Стороны обсуждают план прекращения войны России против Украины.
"Мы уже на половине пути к обеспечению независимости Украины. У нас сегодня произошел значительный прогресс", - подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.
Умеров отметил, что сейчас идет обсуждение будущего Украины, ее безопасности, процветания и восстановления.
"Ждем продуктивную встречу", - подчеркнул секретарь СНБО.
Что известно о делегации Украины
Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. В нее входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Они встречаются со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Отметим, Зеленский рассказывал, что представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел. До этого руководителем делегации был Андрей Ермак, однако он ушел в отставку.
Утром в субботу, 29 ноября, НАБУ и САП провели обыски у экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ему не объявляли о каких-либо подозрениях по итогам обысков, однако вечером он написал заявление об отставке.
Владимир Зеленский принял отставку Ермака и объявил, что начнет консультации по кандидатуре нового главы ОПУ.
Эти обыски могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.