В США стартовала встреча делегаций по мирному плану для Украины

В США началась встреча украинской и американской делегаций для достижения мира в Украине. О ее итогах украинская сторона будет докладывать лидеру страны Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и YouTube-канал Суспільне .

"Нахожусь на постоянной связи с Президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты - защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве", - отметил он.

Умеров отметил, что делегация работает ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности. Он добавил, что делегация будет докладывать об итогах всех встреч непосредственно украинскому лидеру.

Делегации США и Украины встречаются во Флориде. Стороны обсуждают план прекращения войны России против Украины.

"Мы уже на половине пути к обеспечению независимости Украины. У нас сегодня произошел значительный прогресс", - подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.

Умеров отметил, что сейчас идет обсуждение будущего Украины, ее безопасности, процветания и восстановления.

"Ждем продуктивную встречу", - подчеркнул секретарь СНБО.