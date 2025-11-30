ua en ru
Умеров доложил Зеленскому о переговорах в США: достигнут прогресс в продвижении мира

Воскресенье 30 ноября 2025 23:35
Умеров доложил Зеленскому о переговорах в США: достигнут прогресс в продвижении мира Фото: Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах переговоров в США. По результатам встречи по миру есть значительный прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО.

"Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной", - пишет Умеров.

Он отметил, что ключевые цели Украины, а именно безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются Соединенными Штатами.

"Впереди - продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения", - резюмировал секретарь СНБО.

Переговоры Украины и США

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США, чтобы продолжить доработку мирного плана, который предложил Вашингтон. Уже сегодня, 30 ноября, переговоры стартовали.

В СМИ была информация, что на этой встрече США намерены решить с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана - вопрос территорий и гарантий безопасности.

Кроме того, медиа писали, что помимо этого поднимался также вопрос о сроках проведения выборов.

Стоит добавить, что перед встречей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что цель мирного плана - не только окончание войны, но и сохранение суверенитета Украины.

После встречи Рубио сообщил, что США хотят восстановления Украины, что идет подготовка не просто к остановке боев, а к долгосрочному процветанию.

