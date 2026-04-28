Ветер опомнится, но заморозки держатся: какая погода будет завтра и где вероятен снег

Апрель продолжает испытывать украинцев заморозками и осадками. Штормовой ветер завтра "отступит", однако в некоторых областях местами может быть мокрый снег.
Подробнее о прогнозе погоды в Украине и Киеве на 29 апреля, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко (обнародованной в Facebook), в течение 29 апреля ветер в Украине "наконец-то опомнится".
"И перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров", - добавила эксперт.
Она уточнила, что завтра ветер "ожидается северо-западный". От небольшого - до умеренного.
Холодная погода в Украине, по словам Диденко, "пока что остается".
Ночью - ожидаются заморозки.
Днем - максимальная температура воздуха составит завтра в среднем от 7 до 10 градусов по Цельсию.
Несколько теплее может быть на юге и юго-востоке - около +9...+13°С.
"Выделить какую-либо часть Украины, где бы завтра, в среду, было все сутки сухо, сложновато - практически повсюду есть вероятность осадков", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что местами дождь может быть с мокрым снегом:
Диденко сообщила, что в Киеве 29 апреля ожидаются:
Местами - вероятный дождь. Возможен также и мокрый снег.
"Но северо-западный ветер хотя бы без штормовых порывов, умеренный или небольшой. И это уже хорошо", - отметила метеоролог.
Стоит добавить, что специалисты Украинского гидрометеорологического центра еще раньше предупредили жителей и гостей столичного региона о том, что заморозки могут быть:
"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - напопнили эксперты.
"Пока что в Украине еще побудет холодная погода", - сообщила Диденко.
При этом в течение субботы-воскресенья (2-3 мая) может быть, по ее словам, немного теплее - около 12-16 градусов тепла.
"Но в воскресенье, 3 мая, в южной части из-за дождей снова похолодает до +8...+11 градусов", - добавила синоптик.
