Ветер опомнится, но заморозки держатся: какая погода будет завтра и где вероятен снег

14:02 28.04.2026 Вт
3 мин
Ночной "минус" будет наносить вред цветущим плодовым деревьям
aimg Ирина Костенко
От мокрого снега местами спасут зонтики (фото иллюстративное: Getty Images)

Апрель продолжает испытывать украинцев заморозками и осадками. Штормовой ветер завтра "отступит", однако в некоторых областях местами может быть мокрый снег.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине и Киеве на 29 апреля, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чего украинцам ждать в среду от ветра

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко (обнародованной в Facebook), в течение 29 апреля ветер в Украине "наконец-то опомнится".

"И перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров", - добавила эксперт.

Она уточнила, что завтра ветер "ожидается северо-западный". От небольшого - до умеренного.

Что будет с температурой воздуха и осадками

Холодная погода в Украине, по словам Диденко, "пока что остается".

Ночью - ожидаются заморозки.

Днем - максимальная температура воздуха составит завтра в среднем от 7 до 10 градусов по Цельсию.

Несколько теплее может быть на юге и юго-востоке - около +9...+13°С.

"Выделить какую-либо часть Украины, где бы завтра, в среду, было все сутки сухо, сложновато - практически повсюду есть вероятность осадков", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что местами дождь может быть с мокрым снегом:

  • на севере;
  • на западе.

Осадки 29 апреля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Какая погода может быть в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве 29 апреля ожидаются:

  • ночью - заморозки;
  • днем - "скупые" +7...+9°С.

Местами - вероятный дождь. Возможен также и мокрый снег.

"Но северо-западный ветер хотя бы без штормовых порывов, умеренный или небольшой. И это уже хорошо", - отметила метеоролог.

Стоит добавить, что специалисты Украинского гидрометеорологического центра еще раньше предупредили жителей и гостей столичного региона о том, что заморозки могут быть:

  • в воздухе в Киеве (0-2°С) - ночью 29 и 30 апреля;
  • в воздухе по области (0-3°С) - ночью 29 и 30 апреля.

"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - напопнили эксперты.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Может ли измениться погода в Украине позже

"Пока что в Украине еще побудет холодная погода", - сообщила Диденко.

При этом в течение субботы-воскресенья (2-3 мая) может быть, по ее словам, немного теплее - около 12-16 градусов тепла.

"Но в воскресенье, 3 мая, в южной части из-за дождей снова похолодает до +8...+11 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью РБК-Украина рассказал, когда в Украине может наконец-то стать теплее.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, настоящие ли фото "торнадо в Киеве" из соцсетей.

