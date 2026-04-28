"Торнадо" в Киеве? Укргидрометцентр рассказал, настоящие ли фото из соцсетей

Недавно в сети начали распространять фото якобы "торнадо" или "смерча" в Киеве. В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, стоит ли на самом деле верить таким кадрам.

Правда ли то, о чем пишут в сети

Утром 28 апреля в сети начала появляться информация, будто бы в Киеве (на Позняках) заметили то ли "смерч", то ли даже "торнадо".

Некоторые местные паблики даже поделились "фото с места события".

Сообщение о якобы "торнадо на Позняках" (фрагмент публикации: t.me/kiev_levyy_bereg)

Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра сообщили в Threads, что "критическое мышление вышло из чата".

"Уже в который раз медиа безответственно относятся к распространению информации, и будто радуются от нагнетания паники и тревоги в обществе, где и так стресса сверх меры", - подчеркивается в публикации УкрГМЦ.

Эксперты обратили внимание украинцев на то, что снимок - "очевидно архивный", ведь:

листья на деревьях и кустах - "уже в летней фазе вегетации";

люди - одеты в футболки.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)

Согласно официальной информации Укргидрометцентра, "никаких смерчей, а тем более торнадо, на метеостанциях не зафиксировано".

Уточняется, что в течение прошлых двух суток - во время прохождения атмосферного фронта - возможно и "могли где-то быть локальные кратковременные вихри".

"Но на сегодня уже ветер не представляет опасности, хотя и остается прохладным и дискомфортным", - констатировали специалисты УкрГМЦ.

Комментарий УкрГМЦ насчет ситуации со "смерчем" или "торнадо" (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)

Чего ждать от погоды в ближайшее время

Согласно прогнозу УкрГМЦ, погода в Украине в течение 28 апреля ожидается с переменной облачностью.

Днем небольшой дождь местами вероятен только в северных и северо-восточных областях.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с (хотя ночью на востоке и северо-востоке страны местами могли быть порывы до 15-20 м/с).

Температура воздуха сегодня днем ожидается:

в среднем по Украине - около 6-11 градусов тепла;

на юге страны - до +15°С.

Прогноз погоды по Украине на 28 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По городу Киеву и Киевской области синоптики также прогнозировали местами небольшой дождь (днем).

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

При этом дневная температура воздуха может достигать: