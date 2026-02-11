ua en ru
Уитакер назвал топ-3 стран, которые больше всего закупили оружие США для Украины

Среда 11 февраля 2026 05:22
Уитакер назвал топ-3 стран, которые больше всего закупили оружие США для Украины Фото: Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия - это три страны, которые закупили наибольшее количество американского оружия для Украины по программе PURL.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Уитакер сказал во время онлайн-брифинга с журналистами.

Читайте также: Закупка оружия от партнеров. Украина ожидает роста взносов в программу PURL

Он подчеркнул, что Германия, Нидерланды и Норвегия являются самыми активными покупателями оружия США для Украины на базе инициативы PURL, в рамках которой страны НАТО закупают для Сил обороны американское вооружение.

"Хочу отметить прогресс, которого мы достигли по Приоритетному списку потребностей Украины (PURL). Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины... Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию", - сказал посол США при НАТО.

Резюмируя Мэтью Уитакер подчеркнул, что программа PURL не только укрепляют оборону Украины, но и способствуют мирным усилиям путем давления Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и вести диалог.

Поддержка США и программа PURL

Напомним, неделю назад Уитакер заявил, что США будут предоставлять Украине наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

"Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - сказал он.

Отметим, что инициатива PURL была запущена Соединенными Штатами Америки и НАТО в июле 2025 года.

Первые поставки по этой программе прибыли в Украину уже в сентябре, а в конце декабря глава государства Владимир Зеленский рассказал, что к инициативе присоединились 24 страны, и этот список продолжает пополняться.

К слову, вчера СМИ узнали, что к PURL уже в ближайшее время присоединится Япония. Токио будет выделять средства на нелетальное оборудование, включая радиолокационные системы и бронежилеты.

Также добавим, что несколько недель назад глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что в 2026 году наша страна нуждается в поставках оружия по PURL на 15 млрд долларов. Среди необходимых средств ПВО, особенно Patriot и NASAMS.

