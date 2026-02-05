США будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не наступит мир, - Уитакер

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Витакера в эфире телеканала Newsmax.

"Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - сказал он.

По его словам, это необходимо Украине, во-первых, для противовоздушной и противоракетной обороны, а во-вторых, для получения наступательных вооружений для продолжения борьбы и обеспечения, что РФ ее не оккупирует.

Уитакер отметил, что США в рамках НАТО нуждаются в сохранении единства коалиции и укреплении союзников.

"Потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент", - подчеркнул постпред США.