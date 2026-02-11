Вітакер назвав топ-3 країн, які найбільше закупили зброю США для України
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Німеччина, Нідерланди та Норвегія - це три країни, які закупили найбільшу кількість американської зброї для України за програмою PURL.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Вітакер сказав під час онлайн-брифінгу з журналістами.
Читайте також: Закупівля зброї від партнерів. Україна очікує зростання внесків до програми PURL
Він наголосив, що Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України на базі ініціативи PURL, у рамках якої країни НАТО закуповують для Сил оборони американське озброєння.
"Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL). Створений президентом Трампом, PURL дозволяє союзникам і партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України... Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію", - сказав посол США при НАТО.
Резюмуючи Метью Вітакер наголосив, що програма PURL не лише зміцнюють оборону України, а й сприяють мирним зусиллям шляхом тиску на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вести діалог.
Підтримка США і програма PURL
Нагадаємо, тиждень тому Вітакер заявив, що США надаватимуть Україні наступальну зброю доти, доки не буде підписано мирну угоду.
"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми продовжуватимемо продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, своєю чергою, постачатимуть її в основному Україні", - сказав він.
Зазначимо, що ініціатива PURL була запущена Сполученими Штатами Америки і НАТО в липні 2025 року.
Перші поставки за цією програмою прибули в Україну вже у вересні, а наприкінці грудня глава держави Володимир Зеленський розповів, що до ініціативи приєдналися 24 країни, і цей список продовжує поповнюватися.
До слова, вчора ЗМІ дізналися, що до PURL уже найближчим часом приєднається Японія. Токіо виділятиме кошти на нелетальне обладнання, включно з радіолокаційними системами та бронежилетами.
Також додамо, що кілька тижнів тому глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що у 2026 році наша країна потребує постачання зброї за PURL на 15 млрд доларів. Серед необхідних засобів ППО, особливо Patriot і NASAMS.