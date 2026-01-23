Украина в этом году нуждается в оружии от США на 15 млрд долларов, - посол в НАТО

В 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на 15 млрд долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

"Поэтому, конечно, продолжаем интенсивно работать над этим, потому что потребность сформирована на этот год в рамках инициативы PURL - это 15 миллиардов долларов", - отметила Гетьманчук.

По ее словам, Украине нужны средства ПВО, особенно Patriot и NASAMS. Есть четкий перечень стран, кто бы мог их передать.

Украине нужно оружие от США

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо. Ведь даже сейчас это очень сложно. Поэтому помощь США в сфере ПВО - критически важна.

По его словам, Россия использует сотни дронов и ракет, а средств ПВО все равно не хватает.

В 2025 году США и НАТО запустили программу PURL, которая позволяет поставлять американское оружие в Украину при финансовой поддержке европейских стран. По этой схеме Киев может получать системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

Механизм PURL ускоряет поставки вооружения, ведь покупки осуществляются из уже имеющихся американских запасов, без дополнительных задержек. Программа также позволяет рационально использовать ресурсы, концентрируясь на том, что Украине нужно больше всего именно сейчас.

К инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины присоединились уже более 20 стран.

По словам Зеленского, в этом году Украина ожидает роста взносов в программу PURL.

Как сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, НАТО отвечает за более 80% поставок военной помощи Украине.

Также, по ее словам, около 75% ракет к комплексам Patriot Украина получает именно через программу PURL. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90% ракет-перехватчиков поступают по той же схеме.