Закупка оружия от партнеров. Украина ожидает роста взносов в программу PURL

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потребности в усилении ПВО и дальнейшие шаги дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Президент Украины в телефонном разговоре сообщил Марку Рютте о последних ударах россиян по энергетическому объекту в Харькове, которые оставили сотни тысяч людей без света и тепла.

"Российские удары во время такой холодной зимы добавляют нам серьезных вызовов", - отметил Зеленский.

Также обсудили потребность в дополнительной поддержке для защиты и укрепления систем ПВО. Программу PURL он назвал важной для этого процесса.

"Рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится", - добавил президент

Стороны также обсудили дипломатическую работу Украины и контакты с партнерами в США и Европе, а также дальнейшие шаги для усиления безопасности и поддержания стабильности.

"Украина никогда не была и не будет преградой для достижения мира", - подчеркнул президент Украины, подчеркнув важность сохранения темпа достигнутого прогресса.