Закупка оружия от партнеров. Украина ожидает роста взносов в программу PURL

Украина, Четверг 15 января 2026 21:37
Закупка оружия от партнеров. Украина ожидает роста взносов в программу PURL Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потребности в усилении ПВО и дальнейшие шаги дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Президент Украины в телефонном разговоре сообщил Марку Рютте о последних ударах россиян по энергетическому объекту в Харькове, которые оставили сотни тысяч людей без света и тепла.

"Российские удары во время такой холодной зимы добавляют нам серьезных вызовов", - отметил Зеленский.

Также обсудили потребность в дополнительной поддержке для защиты и укрепления систем ПВО. Программу PURL он назвал важной для этого процесса.

"Рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится", - добавил президент

Стороны также обсудили дипломатическую работу Украины и контакты с партнерами в США и Европе, а также дальнейшие шаги для усиления безопасности и поддержания стабильности.

"Украина никогда не была и не будет преградой для достижения мира", - подчеркнул президент Украины, подчеркнув важность сохранения темпа достигнутого прогресса.

Программа PURL для Украины

Напомним, что США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства, в частности, Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

В сентябре первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

Недавно Албания официально заявила о готовности активно участвовать в международных программах поддержки Украины и выполнять все взятые на себя обязательства перед Киевом.

Министр иностранных дел Албании во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявила, что Тирана присоединяется к программе PURL и подтверждает предоставление гарантий безопасности для Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины присоединились уже 24 страны.

