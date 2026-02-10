Япония присоединится к инициативе PURL: СМИ узнали, чем страна поможет Украине

Япония намерена присоединится к инициативе НАТО, которая позволяет поставлять Украине боеприпасы, технику и другие средства американского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NHK .

Несколько представителей НАТО сказали телеканалу, что Япония, как ожидается, уже в ближайшее время официально объявит о своем намерении внести свой вклад в инициативу.

Официальные лица уточнили, что Токио выделит средства исключительно на нелетальное оружие, которое, возможно, будет включать радиолокационные системы и бронежилеты.

"Даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины", - сказал один из представителей НАТО, добавив, что участие Японии в инициативе PURL является значительным шагом вперед.

Также представили Альянса добавили, Япония уже проинформировала о плане нескольких членов НАТО и Украину.