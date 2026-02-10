ua en ru
Япония присоединится к инициативе PURL: СМИ узнали, чем страна поможет Украине

Вторник 10 февраля 2026 06:25
Япония присоединится к инициативе PURL: СМИ узнали, чем страна поможет Украине Фото: страна намерена выделять деньги на нелетальное оружие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Япония намерена присоединится к инициативе НАТО, которая позволяет поставлять Украине боеприпасы, технику и другие средства американского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NHK.

Читайте также: Закупка оружия от партнеров. Украина ожидает роста взносов в программу PURL

Несколько представителей НАТО сказали телеканалу, что Япония, как ожидается, уже в ближайшее время официально объявит о своем намерении внести свой вклад в инициативу.

Официальные лица уточнили, что Токио выделит средства исключительно на нелетальное оружие, которое, возможно, будет включать радиолокационные системы и бронежилеты.

"Даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины", - сказал один из представителей НАТО, добавив, что участие Японии в инициативе PURL является значительным шагом вперед.

Также представили Альянса добавили, Япония уже проинформировала о плане нескольких членов НАТО и Украину.

Программа PURL

Напомним, что после возвращения Дональда Трампа на должность президента США, страна сократила свою помощь Украине и новых пакетов помощи в прежнем формате не выделяла.

При этом в в июле 2025 года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Она предусматривает поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Таким образом, Киев может получить системы ПВО, ракеты, боеприпасы и другое вооружение.

Уже в сентябре в Украину прибыли первые поставки военного оборудование по программе PURL.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к инициативе PURL присоединились уже более 20 стран, а именно - 24.

Также мы писали, что в середине январе 2026 года к PURL присоединилась Албания.

