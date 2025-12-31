ua en ru
К инициативе PURL присоединились уже более 20 стран, - Зеленский

Среда 31 декабря 2025 13:47
К инициативе PURL присоединились уже более 20 стран, - Зеленский
Автор: Татьяна Степанова

К инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины присоединились уже 24 страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу. Это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для Patriot и другие необходимые нам средства", - написал Зеленский.

По его словам, с момента начала PURL в августе к инициативе уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия.

Общая сумма взносов составила 4,3 млрд долларов, из них только за декабрь - почти 1,5 млрд долларов.

"Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас идет наполнение еще двух. Спасибо каждому, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы", - отметил президент.

Программа PURL

Напомним, в июле США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства, в частности, Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

В сентябре первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что к программе PURL присоединилась уже 21 страна. С тех пор это количество возросло.

Также известно, что Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 млрд долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.

Сегодня, 31 декабря, Румыния объявила о финансовом участии в международном механизме поддержки обороны Украины, присоединившись к инициативе PURL.

