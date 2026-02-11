ua en ru
Волгоград атаковали неизвестные дроны: в районе НПЗ возник пожар (фото, видео)

Среда 11 февраля 2026 00:45
Волгоград атаковали неизвестные дроны: в районе НПЗ возник пожар (фото, видео) Фото: предварительно, под атакой оказался НПЗ "Лукойл" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 10 на 11 февраля неизвестные дроны массировано атаковали российский Волгоград. Под ударом оказался местный НПЗ, после чего в районе объекта был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина на российские Telegram-каналы.

Примерно в 21:00 (по Киеву) в Волгоградской области объявили беспилотную опасность, а "Росавиация" закрыла аэропорт Волгограда.

Уже через несколько часов, ближе к наступлению новых суток, россияне пожаловались на громкие звуки взрывов как в городе, так и на его окраинах. В частности, местным пабликам писали жители Красноармейского, Советского, Ворошиловского, Волжского и других районов. При этом губернатор атаку на регион никак не комментировал.

Практически ровно в ночь на 11 февраля в сети массово стали распространяться кадры пожара. Мониторинговые каналы уточняли, что неизвестные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод.

Через некоторое время в пабликах уточнили, что под атакой, судя по всему, оказался НПЗ "Лукойл", и это была первая атака в 2026 году.

По состоянию на 00:15 российские Telegram-каналы писали, что атака дронов продолжается и звуки взрывов слышно до сих пор. Несмотря на многочасовую атаку комментариев официальных властей к этой минуте до сих пор так и не было.

