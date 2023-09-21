Выступление Зеленского на Совбезе ООН и "прилет" под Севастополем: новости за 20 сентября

Война России против Украины: последние новости

Зеленский выступил на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. В частности, он предложил реформировать Организацию и заявил о тупике в ее работе.

С главными заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Украинские военные ударили по командному пункту РФ под Севастополем

Силы обороны Украины сегодня, 20 сентября, атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму, рассказали источники РБК-Украина в СБУ.

По их словам, была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

Зеленский о решении по ATACMS для Украины: мы на финишной прямой

Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

CNN пишет о якобы ударе Украины по приспешникам "Вагнера" в Судане. ГУР отреагировало

В ГУР Минобороны отреагировали на публикацию CNN о том, что украинские спецслужбы якобы атаковали военизированную группировку в Судане, поддерживаемую ЧВК "Вагнера".

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы

Если убрать фактор обстрелов Украины, то энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае ПВО будет должна сбивать дроны и ракеты по максимуму, чтобы сохранить восстановленную за последние полгода инфраструктуру, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Рада поддержала предложение Зеленского по е-декларациям

Верховная рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского. Электронные декларации будут открыты.